伊能静携子女朝圣(G)I-DLE 泄小哈利爱情观

（综合讯）韩国女团(G)I-DLE于8月3和4日在首尔开唱，伊能静应成员之一宋雨琦之邀，带着儿子小哈利（庾恩利）和女儿米粒飞去追星。三人“应景”穿着短裙观看演唱会，伊能静说：“我和恩利、米粒唱‘Queencard’的时候全程跟跳！”

庾恩利（左起）、伊能静和米粒到首尔观看(G)I-DLE演唱会。（取自伊能静微博）

伊能静和宋雨琦2021年在《我们恋爱吧》真人秀担任恋爱观察团而结缘。伊能静说：“有一天米粒在家跟我说，妈妈我好喜欢一首歌，然后又唱又跳，表演给我看，我听了声音好熟悉，一看居然是雨琦的‘FREAK’，当时我骄傲地跟女儿说，妈妈认识这个姐姐喔！那一天我在女儿眼中更闪闪发光了。”

伊能静在微博发文，赞宋雨琦个性很好，还说不久前恩利创作歌曲，她发短信给宋雨琦请教舞曲方面的意见，宋雨琦很快就回复她。“正在演唱会筹备最忙的时候，雨琦却一点不嫌麻烦，真的好感动！她一直是我心中非常纯粹又有义气的女孩，我说女儿好喜欢她，她体贴的说，姐姐来看演唱会吧！给你们留位置。”

宋雨琦也回应：“谢谢姐的支持！！下次一起吃饭饭哦！”

小哈利怕自己爱得太疯

庾恩利为8月10日在中国公映的爱情电影《负负得正》创作并演唱电影原声带《你的模样》。伊能静看完电影后问儿子的爱情观，庾恩利说：“妈妈，你爱起来太疯，我怕我跟你一样，我要慢慢来。”

伊能静在小红书发文，说自己在《浪姐》的舞台上唱过儿子的歌，但“导演敢用一个完全没有作品的孩子真的很大胆。”

她深信歌曲对儿子意义非凡，并说：“儿子少年的声音，像能嗅到大海的味道，又像刚洗好的球鞋晒干后，还伴着高铁飞驶过去时的一种汽油与铁的气息。刚听到整首歌时，我懂了人们口中说的松弛感。他唱歌的样子自由随性的像有翅膀。”

庾恩利为电影《负负得正》创作并演唱电影原声带。（取自庾恩利IG）

庾恩利则在小红书发文，说自己的梦想是成为导演，当初看完《负负得正》，惊喜觉得温仕培导演拍出了他想拍的电影。电影落幕后，他不由自主地唱出“make it make sense”（让它意义）这句话，便决定写入歌词里。

他说，朱一龙和邱天饰演的角色中，让他看到了不同面的自己，“人生的修行，就是学会和自己和解，我知道，只要勇敢的去爱与相信，就一定能改变命运。”