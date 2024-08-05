《唐诡2》演渣男挨批 戴向宇拍视频道歉

毒害枕边人，同时玩弄五女子，型男戴向宇演“渣男”挨批，他发道歉视频，冲上新浪热搜！

戴向宇在《唐朝诡事录之西行》中饰演布庄老板李云，是个把女性玩弄于股掌之中的“渣男”，堪称“渣中之渣”！

“《唐诡2》播出之后，我被观众留言骂说：‘你怎么这样渣！’”向宇接受《新明日报》访问时说，有网友大骂看了令人“气得血压飙升”“恨得牙痒痒”！

中国演员习惯为参与的剧集写感言，向宇认为感言不足以表达心情，索性拍成一个道歉视频。在视频上他说：“对不起，我又演渣男了，不该欺骗他人感情……”向宇称日后一定好好做人，然后放话：“大家要是气不过，就在下面（留言区）骂吧。”

向宇说他所演绎的“李云”不惜卖惨、体贴、欲擒故纵，以各种套路征服女性，让她们死心塌地，实在是渣得令人反感，他认为自己有必要平息观众“怒火”，索性“负荆请罪”。

一道歉反倒令粉丝倒过来心疼他，反问向宇：“角色坏与你本人何干？不能因为演技好（惹人恨）而道歉啊！”

由于欺骗女性行为令人发齿，向宇在《唐诡2》不得好死，不过，死在浴桶里，倒是非常“香艳”。

“若做不到可爱 让人可恨也好”

不抗拒演渣男，向宇：“就让观众恨我吧！”

这不是向宇首次演绎渣男，但渣成这样的角色不多见，向宇不抗拒吗？

“不抗拒，这样的班底可遇不可求，况且角色很丰满。”他说。

向宇接剧向来谨慎，但自认并非流量明星，没有太多选择的机会，加上导演赋予信任，他更没有包袱，扬言：“若做不到可爱，就让观众觉得可恨也好！”

向宇有感中国经济低迷、失业人士不少，小市民生活艰难，追剧看到一个可让人宣泄的人物，骂一骂也能卸掉心中压力，排除负能量，算是演员在为观众提供娱乐的同时，也带来“减压”效果。

怎么看渣男？向宇说，必须为自己的行为买单。

向宇向来宠妻，但被问起怎么看到处留情的渣男，他倒是看得透彻：“在这个快乐至上的年代，男女不都这样，不开心就换一个伴，反正不需要成本。”

朝三暮四不稀奇，大都会男女更司空见惯，但观众一追剧，就会崩出“道德绑架”的样子，看谁渣都会抨击。

对于渣男渣行，向宇语气促狭：“这类人绝不会在明面上承认自己渣。”

戴向宇在众目睽睽下被进行“尸检”。（受访者提供）

为演死尸狂吞泻药

向宇为了诠释“尸体”该有的状态，努力脱水，居然瘦了四公斤。

记者好奇问怎么“脱水”？向宇若无其事地说：“就是吃泻药！”向宇身高185公分，狂吞泻药，一个早上跑了七次厕所，脱水之后瘦成68公斤。

“这是我跟导演在讨论的细节，演出这样一个被酒色掏空了的人物，他还能‘健壮’吗？”但导演见了他脱水脱出精瘦线条反倒建议向宇的身材应该多点“水分”，“就是因为有颜值、身材好才能获得那么多女性的青睐！”

除了吃泻药脱水当“尸体”，在《唐诡2》中那一场倒毙浴桶的戏也拍了整整一天。

“浴桶里的水不能太热，会虚脱，也不能太冷，人会感冒，所以水溫也必须很讲究。”

最尴尬的则是“死”了之后赤裸上半身被众人检验“尸身”，向宇说：“好尴尬啊！拍摄现场男女演员都在。”

《唐朝诡事录之西行》已在爱奇艺（iq.com与APP）独家播出。