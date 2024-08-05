《披荆斩棘4》开播 李克勤被错认谭咏麟

“披哥”继“浪姐”之后来报到！中国综艺节目《披荆斩棘4》上周开播，一改以往规则，首次邀请30岁以下男艺人加入，并以34位嘉宾的平均年龄36岁来区分成“滚烫哥哥”和“炙热弟弟”阵容进行PK。当中以23岁庆怜最年轻，57岁李克勤最年长。首播主打披哥们花式进场和初舞台对决，十组团秀展开对战。

歌手焦迈奇成“最乌龙弟弟”，错把李克勤认成谭咏麟，初次见面就对李克勤说“谭老师你好”，最后尴尬得透过微博道歉，更上传了自罚抄写李克勤名字100遍的“作业”。李克勤留言回复称自己也是“脸盲”的人，开玩笑说：“下一次你碰上谭咏麟校长，不要说李老师就行。”

阿如那凶狠模样吓坏年轻选手。（取自网络）

阿如那长得太凶被 笑称“披荆斩人”

蒙古籍演员阿如那则被观众称为“最宝藏选手”。因天生面相凶恶，被网友笑称是来“披荆斩人”，许多弟弟更直呼不敢接近，井胧还向身旁的胡夏说：“我一看他，就想一定要好好做人。”然而阿如那演绎歌曲《精卫》时声音大气浑厚，就连戏腔都能轻松掌握，加上台下逗趣搞怪的性格也和其狠样形成反差，令网友直呼太有趣。

两位日本选手黑泽良平与MIYAVI大秀舞蹈和电吉他。（取自网络）

两大演出最吸睛

两大唱将李克勤和梁龙合唱《无价之姐》，一个穿红一个穿绿，梁龙癫狂而李克勤优雅，两种特色撞击出最让观众震撼的舞台，最后凭80分远远反超了弟弟组。

林志玲老公AKIRA黑泽良平则搭档日本视觉系歌手石原贵雅（MIYAVI），演绎原创曲目《好嗨呀》。AKIRA展现自己最擅长的舞蹈，有着“吉他武士”称号的MIYAVI则大秀电吉他，伴随火焰喷射，充满日式动漫热血氛围，被王铮亮大赞很国际化。可惜因为整场表演没有开口演唱，不幸败给了弟弟组。