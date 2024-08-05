变身美女机长没人认出 曹政奭直呼“太激动！”

43岁曹政奭（Jo Jung-suk）在新片《变身机长》（Pilot）男扮女装化身漂亮机长，第一场女装戏没被临演认出，让他开心直呼：“太激动了！”

8月15日在本地公映的《变身机长》，讲述曹政奭饰演的“韩正宇”因不当言论，一夜之间从明星机长变成失业渣男。他走投无路，以妹妹韩正美（韩善伙饰）的身份，男扮女装再次成为飞机师。曹政奭通过电邮告诉《联合早报》，除了觉得剧情有趣，他在读剧本时脑海浮现各种表演画面，因此毫不犹豫致电导演答应演出。

曹政奭入行20年，音乐剧、电视剧和电影三栖，2006年演出音乐剧《海德薇》（Hedwig and the Angry Inch）时曾男扮女装，这次为了完美变身漂亮机长，他特地减重7公斤。他接受韩国媒体采访时说，自己试穿了近100套衣服，歌手老婆Gummy在电影预告片看到他的女装造型时夸他漂亮。

他告诉本报：“我变身‘韩正美’后拍的第一场戏，是在街上被女性专用健身室的教练搭讪，当时我与周围的（临时）演员对视时，他们却没有认出我，真是太激动了。”

男扮女装必须穿高跟鞋，但这难不倒曹政奭，“鞋跟厚一点就没问题，但我有一场穿着裙子在街上奔跑的戏，步幅受限，加上在冬天拍摄这场戏而我只穿了一件衬衫，天气很冷，是我觉得最困难的拍摄。”

曹政奭（中）为女装打扮而特地减重7公斤。（嘉华院线提供）

妻女一句话为他充电

曹政奭在片中饰演一名对妻子漠不关心、在孩子生活里缺席的父亲，现实中他与老婆Gummy育有一名4岁女儿，他说只要有休息时间，就会陪伴妻女。

“过去几年真的很忙碌，但哪怕只有一天的休息日，我一定和家人度过，我希望能和他们分享日常的小确幸。我曾因为拍戏而有很长一段时间不能回家，（回到家里）听到家人一句‘我想你’，给我很大的安慰，顿时消除一天疲劳，我觉得非常幸福和温暖。”

回顾20年演艺生涯，曹政奭马上想到2005年入行不久第一次试镜音乐剧《海德薇》的情景。“当时我还是新人，首次试镜主角但失败，却因此获得其他的表演机会，辗转得到《海德薇》演出邀约。这是一段我无法言喻的幸福回忆。我从不放弃，每时每刻全力以赴。也因为这样的心态，我一直很幸运，一直有机会。”

2000年父亲去世后，仅20岁的曹政奭就必须扛起养家重任。他说：“我从小就成为一家之主，所以好像比别人更早成熟。我不害怕挑战，对于自己的选择，不论后果，我都考虑成功或可学习的部分。每一个选择都是信心之选，就算失败也是一个学习的过程，告诉自己‘下次要更明智一点’。我觉得随着时间的推移和各种经历，我更坚信这点。”

韩善伙（左）饰演曹政奭（右）的妹妹，是他的“变装达人”。（嘉华院线提供）

与韩善伙相逢恨晚

曹政奭上刘在锡和曹世镐主持的访谈韩综《刘Quiz on the Block》，一边以真实身份录制节目，一边拍摄《变身机长》的部分情节，搞得自己一时错乱，“我都分不清是拍电影还是综艺了！”

此外，他在电影中与女团Secret出身的韩善伙饰演兄妹，后者是他的“变身达人”，两人出现的场面总是笑料百出。曹政奭透露，在韩善伙客串韩剧《机智医生生活》后就关注她，两人这次终于有机会合作，默契与火花无懈可击，片场总是充满笑声，让他感叹：“为什么我们现在才合作！”