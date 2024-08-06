激赞网红 The Influencer

Netflix 6日上线

韩国77名顶尖网红接受各种挑战，看谁的吸粉能力更高，最后赢家将获得“终极网红”头衔。

Go Go台湾IV （首播）

U频道 晚上9.00

节目带观众到台湾嘉义、新竹、彰化、高雄、宜兰等，寻找最好玩的地方，最道地和最好吃的食物，最经济实惠的酒店和住宿。

歌喉赞3 Pitch Perfect 3

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.25

在世界锦标赛夺冠后，原是分散的女声们再度聚首，准备到国外参加比赛，但这组地表最强的美声团依然面对严峻的挑战。

新警察故事

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：成龙、谢霆锋、吴彦祖、杨采妮。陈国荣是警队精英，但自从手下在一次行动中被犯罪五人帮袭击全部殉职后，他终日借酒消愁。一年后，新晋警员阿锋被派与陈国荣合作，背景复杂的阿锋令陈国荣重新振作，誓要捉拿犯罪五人帮归案。

谁说我们不会爱2

Eazie TV·中国电影频道 晚上9.00

主演：王栎鑫、潘时七、邹柏呈。喜剧爱情商战电影，讲述当下火爆的网络直播行业中，一群勇敢表达的年轻人“敢爱、敢做、敢当”的故事。

女人我最大

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上9.00

达人老师们教大家在爆汗的情况下，保持妆发精致不狼狈的秘诀。来宾们也分享即使受到汗水“洗礼”，也依然能美丽的法宝。