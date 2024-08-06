言承旭左膝严重积水肿胀 推戏约被迫休养半年

（综合讯）言承旭日前手上带伤返回台湾，惊喜现身陈美凤庆生聚会。据悉他伤势更严重的部位其实是左膝盖，已经从实境节目《我在横店打篮球》退赛，还推掉原本洽谈的戏约，估计要休养半年。

言承旭2008年曾演出《篮球火》，时隔16年，他受邀参加中国大陆综艺《我在横店打篮球》，不料在节目前期就因伤退赛。根据《镜周刊》报道，在初期锻炼时，他不仅左膝盖旧伤复发，更传出半月板碎裂、膝盖严重积水肿大，一度痛到寸步难行，还得杵着拐杖才能行走。但他强忍到正式开录，最后评估之下，只好放弃。

言承旭接受访问时坦言错估形势，以为既然刘畊宏能参加《我在横店打篮球》，自己也一定可以。（取自刘畊宏微博）

言承旭接受访问时坦言错估形势，以为既然刘畊宏能参加《我在横店打篮球》，自己也一定可以，却忘了刘畊宏每天直播锻炼做体操，肌耐力优于常人。此外，他也忘记自己已经46岁，不再是当年拍偶像剧《篮球火》时，年仅30出头，还能够跑跳。

据悉，言承旭2016年曾因十字韧带断裂，被目击现身医院，当时称仅是去做核磁共振检查，并没有开刀动手术，主要是担心术后会有风险。如今由于双脚过度使用，导致旧伤复发。他早在今年6月底时就透露膝盖抽出积水的照片，必须消肿后才能够减低疼痛，让粉丝们看得心疼。

言承旭在今年6月底时分享膝盖抽出积水的照片，让粉丝们看得格外心疼。（取自言承旭微博）

新剧搭档林依晨 尺度升级

言承旭说，自己太热爱篮球，高中时每天下课就抱着篮球冲到球场，但现在因为工作关系，已经很久没碰篮球。但一直梦想能够再站上球场，因此接下节目上场拼搏，也是圆一个梦，怎么也没料想到会是这个结果。

言承旭去年因为网剧《夏花》再现男神魅力，而下一步他选择回台湾，和林依晨拍摄以探讨婚姻中的两性关系为主题的《同栖散策》。原本预计今年趁热上档，但因题材大胆，有许多禁忌画面，发布前还有许多技术问题尚待解决，言承旭也很期待这部突破自己尺度的作品。