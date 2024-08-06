拍第三季《韩星地带》 权俞利被爆在Dex面前装弱

Disney+原创韩综《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission）推出第三季，成员爆料大胆的权俞利（Yuri）在新成员金珍映（Dex）面前装作胆小，一小时呼叫Dex百次。

8月7日上线的第三季节目班底换血，这次少了李光洙，但迎来UFC终极格斗运动员出身的金东炫（Kim Dong-hyun），以及凭韩国恋爱实境节目《单身即地狱》（Single’s Inferno）出圈的Dex，搭档刘在锡（Yoo Jae-seok）和权俞利。新班底和两名监制6日早上出席在首尔举行的记者会，《联合早报》受邀线上参与。

两名新成员不约而同地说，之前观看节目觉得小儿科，抱着200%的信心录影，亲自上阵后发现高估了自己的实力，尤其在寒冷的冬天拍摄，加剧了难度。刘在锡乘机“开炮”：“没几个人开溜能跟我一样快，但是金东炫可以！”

权俞利早已凭节目树立“不轻言放弃的大胆女强人”人设，她笑说：“金东炫和Dex看起来高大魁梧其实都是胆小鬼。我也怕鬼，想不到他们更怕，他们惊慌失措的样子很逗趣。”

金东炫被爆胆小立马“回敬”权俞利：“她才不怕鬼，她只是在Dex面前装害怕！”

有格斗经验的金东炫被爆是胆小鬼。（Disney+提供）

权俞利一听，害羞地一面笑一面拍打身旁的金东炫肩膀，急忙澄清：“不是这样的！我也觉得很意外，Dex总是在紧要关头出现救我，而其他成员则第一时间逃跑。”

Dex搭腔：“我感觉像在拍摄《单身即地狱》衍生版，哈哈。”

记者会上，韩国媒体最好奇新旧成员的默契，但从他们一来一往互相调侃看来，新一季节目内容值得期待。

金东炫（左起）、权俞利、刘在锡和Dex是第三季节目的班底。（取自Disney+ IG）

100个刘在锡让本尊害怕

第三季节目迎来两名猛男新成员，难度与挑战也随之加码升级。制作组设计的场景也融入与生活息息相关的时下议题，比如第一集环绕AI主题，节目中出现100个刘在锡，让本尊大喊吃不消！

刘在锡说：“第一集就让我乱了阵脚！制作组之前找我做了一个脸模板，我不知道是什么用途。后来录影看到100个人戴着‘刘在锡面具’，样子真的很逼真，我走到哪里都看到自己，那真是最糟的录影。”

刘在锡说制作组投入心血制作节目。（Disney+提供）

新一季节目中，成员依旧必须在恶劣的处境中坚持四小时，同时完成多项任务，期间无法坚持下去，可直接按放弃钮。权俞利被问及本季最弱一环时，难为情说：“要点名让我有点不安，但必须说是金东炫，不要看他是个大块头，他真的很胆小。”

金东炫闻言无奈“埋怨”权俞利不记得自己英勇的那一面，但预告“第三集真的很恐怖，请不要一个人看，并且确保开着灯观看。”

刘在锡坦言有收视压力

第三季节目得来不易，监制之一曹孝镇（译音，Cho Hyo Jin）感谢Disney+给足制作费，刘在锡则坦言背负收视压力。

刘在锡坦言有收视压力。（取自Disney+ IG）

刘在锡自认说话谨慎，但在第二季节目后，向监制坦言节目似乎出现危机，“有得录制第三季很棒，但是第四季还是一个未知数，监制说靠我了，大家都感到一样大的压力。”

他也语重心长说：“录制节目过程中，我们不断集思广益，想方设法制作能娱乐观众的节目。市面上很多制作内容的平台，大家都面对吸引观众眼球的挑战。我们投入心血制作这一季节目，希望观众多多支持。”

《韩星地带：求生大作战》8月7日于Disney+上线，首播三集，之后每逢星期三更新。