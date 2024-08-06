戴向宇陷嫖娼风波 经纪人回应了

（综合讯）8月6日微博流传一段《庆余年》演员张昊唯和女生的对话录音，内容称戴向宇疑似卷入李易峰嫖娼风波而被调查。录音在网络上曝光后，立刻登上微博热搜。新浪娱乐向戴向宇经纪人查证，对方反问：“你觉得会是真的吗”，并说戴向宇不认识张昊唯，两人没有任何交集，认为人一红是非就多，而团队商量之后会统一对外再做回应。”张昊唯随后也在微博发文澄清和戴向宇素不相识，且音频是被加工的，是一场乌龙事件。

戴向宇曾是新传媒艺人，现在活跃于中国演艺圈，近日出演中国剧《唐朝诡事录之西行》，饰演“渣男”布庄老板李云。

张昊唯在中国剧《庆余年》中饰演太子。（取自微博）

流传的录音中可以听到张昊唯和女子的声音，女声经过变声处理。张昊唯在录音中提到：“前两天那个戴向宇，那个李易峰的事查到他了。就是他可能清楚到嫖娼的问题会被曝出来。”随之，张昊唯问女生关于男生嫖娼的观点，并直言：“所以是男人的基因问题吧”、“我就没有见过身边有哪个男的说我嫖不了娼”。

张昊唯在音频曝光后发文否认，而且澄清不认识戴向宇，并向对方道歉：“我跟戴向宇大哥素不相识，这次聊天是好多年前，当时跟朋友在篮球场热身的时候闲聊八卦，不知何时也不知为何被录了音，音频经过加工，指向性离谱，关于戴向宇的部分完全不是事实，所以此事纯属乌龙，子虚乌有，我为我自己不负责任的言论和做法向戴向宇大哥道歉，也为这次占用了公共资源向大家道歉。”

张昊唯在音频流出后发文否认，并向戴向宇道歉。（微博截图）

《联合早报》记者6日传短信联系戴向宇，但他未回复。

【更新】戴向宇所属经纪公司花火乐娱在6日下午于微博发布正式声明，在向戴向宇求证后，有关“嫖娼”内容的录音为不实传言。恳请网民停止传播一切不实信息，也将会对发布及传播不实言论的网民保留追求其法律责任的权利。

戴向宇所属经纪公司花火乐娱在微博发布正式声明。（取自微博）

【更新2】戴向宇在6日下午5时左右在个人微博发布致张昊唯的律师函和无犯罪记录证明，并说：“一个毫不相干的人，俩嘴一番就会抹杀一个人一生的努力！”

律师函中提告张昊唯因蓄意捏造的谎言而严重影响戴向宇的名誉，并郑重要求张昊唯在接到律师函的三日内正式道歉，否则将追求法律责任。也要求张昊唯采取有效措施以使捏造、散布谣言和恶意评论的第三方主体，立即删除针对戴向宇的侵权内容等。

戴向宇在微博发布致张昊唯的律师函，要求他正式道歉。（取自戴向宇微博）