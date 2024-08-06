中国两大扛剧男星 本月新剧对决抢收视

火剧《狂飙》之后，双张对决！两大中国扛剧男星张颂文、张译8月再次杀出猛剧抢收视！

《狂飙》是2023年的爆款猛剧，全剧平均收视2.08，创下近九年央视8频道收视冠军！《狂》中双张——张译与张颂文，正邪博弈、演技较劲，火花四溅。

张译以性格挂帅，演什么像什么，影视双栖，奖项常客，除了能扛剧，在电影圈也是大导演张艺谋、管虎爱用的演员，据中国业者资讯，张译在2023年卖座电影男主角排名中，以52.34亿人民币票房排名第四，前三甲分别是吴京、沈腾与黄渤，张译名列第四，足见“吸金力”。

至于毕业于北京电影学院的张颂文，耕耘多年却默默无名，直到演出《狂飙》中的“高启强”一角才苦尽甘来，跃登成为一线男星，在澳门举办的“尖叫之夜”盛会上，赢得“年度实力男演员”殊荣，人气飙升之后，张颂文的戏剧作品皆备受瞩目。

记者从本地爱奇艺最新消息得悉，双张本月再度发功，由张颂文与曾舜晞领衔的36集谍战剧《孤舟》将在8月6日上线爱奇艺，而张译来势汹汹的新剧《九部的检察官》预计本月中出击！

双张猛剧，有什么瞄头，且看！

张颂文新剧《孤舟》。（取自爱奇艺）

《孤舟》（今晚上线爱奇艺）

●故事背景：

时代背景设在抗日战争时期1941年的苏州，一名海归建筑师顾易中（曾舜晞饰）被迫卷入危局，碰上90号特工站长周知非（张颂文饰），周知非是个极端利己主义者，没有底线也没有原则，为了生存出卖爱人甚至背叛组织......

●吸睛点：

看张颂文饰演的反派“周知非”，与小鲜肉曾舜晞上演双雄对决，记者看了《孤舟》预告片，张颂文再度饰演反派，一开口就呛对方：“你这个汉奸！”，还说“你我早就臭名远昭了！” 表情彷如笑面虎，让观众留下对人物的悬念，演技张力十足。

●期待值：

中国今年谍战剧不少，既有杨幂当特务的《哈尔滨一九四四》，再有顶流男星王一博搭档王阳的《追风者》，谍战剧似乎再掀风潮，如今张、曾斗智，会否承接《狂飙》大火，期待值很高。

《九部的检察官》（本月中旬上线）

●故事背景：

《九部的检察官》剧情涉及校园霸凌与性侵案，张译饰演的雷旭前往吉平市贤湖区检察院挂职第九检察部主任，同僚有检察官都子瑜（秦岚饰）、法警徐张荔（王真儿饰）、检察官助理刘柳（邹元清饰）与杨甜（徐帆饰），专注于未成年人刑事检察工作，力求为青春护航，呼吁社会各界加强对未成年人的关爱与保护。

●吸睛点：

不苟言笑的张译在《九》中有百变检察官之称，职场搭档是万红丛中一点“绿”，他一见到全是娘子军就问“还有其他部门吗？我去试试！”充分发挥冷面笑匠特质。

●期待值：

《九》是带点搞笑风格的刑侦剧，而张译就是个值得期待的名字。