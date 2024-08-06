李修贤揭露甄妮丈夫致命车祸“罪魁祸首”

（综合讯）71岁资深港星李修贤曾参演过多部警匪片，凭正义凛然的警察角色深入民心。李修贤日前拍片回忆已故好友、甄妮丈夫——动作巨星傅声。李修贤提到，与傅声是识于微时的好友，心痛对方英年早逝，更提及当时车祸的事件经过。

李修贤谈到1983年7月6日车祸当天，傅声与好友汪禹去香港清水湾哥尔夫球俱乐部吃饭，吃完驾车离开经过大清水湾。傅声哥哥驾保时捷，李修贤指汪禹开另一辆车，在单程路与傅声哥哥赛车，“傅声的车在这条路，汪禹的车在旁边这样过来一压，前面有车过来，一压一迫，他们开着车就往山上去躲一躲，刚好就在那个弯，发生交通意外。”隔日傅声重伤不治逝世。

曝汪禹人缘极差

李修贤骂汪禹是“王八”，直言：“我恨死这个人。”李修贤还说汪禹人缘极差，“其实整个邵氏的人都讨厌得他不得了，尤其我们年轻那一辈，很多人看着他都要打他。” 他还称，70年代汪禹未入邵氏前，常在尖沙咀重庆大厦见到汪禹问人拿钱吃饭。其后汪禹托关系入邵氏后一度不获看重，后因拍刘家良的戏爆红后变得更嚣张，“不得了，在公司里面目中无人，这个人对工作人员态度、嚣张呀，我每次看见他都‘哼哼’苦笑。”

李修贤透露，意外发生后汪禹非常自责，又无工开，随后到庙街摆地摊。李修贤一次见到汪禹时，“我拿着扫把追着他来打。”又指对方晚景凄凉，人不似人，并称他在2008年吸毒后去世。