深海怪鲨：日本幽灵 Alien Sharks Ghosts Of Japan

Eazie TV·探索频道 晚上6.15

日本海域拥有地球上最多采多姿的鲨鱼种类，野生动物生物学家Forrest Galante（佛瑞斯特葛兰特），携手海洋科学家Christina de Silva（克莉丝汀娜德席尔瓦）和深海调查员，一同研究仿佛外星人的鲨鱼，发现了17个不同且独特的物种。附中文字幕。

7天我可以

U频道 晚上9.00

要在七天内学会一门运动，可能吗？多位新闻主播拜访本地运动健儿，挑战在一周内突破自己的体能极限，完成运动员设下的挑战。

新欢旧爱

U频道 晚上9.30

同样的产品有传统和新式的经营法。主播赵全胤和苏美兰尝试售卖冰淇淋、咖啡，也体验蔬菜农耕业，看传统和新式的经营法有什么差异？传统经营法又是否会被新式经营法取代？

吃。东西2

8频道 晚上8.00

一碗好汤，对广东人来说在于味浓滋补，味源自熬煮时间，补来自食材。海南羊肉汤驱寒补血温中暖肾，是应节美食。台湾的药膳排骨汤，同为暖身驱寒的补汤。韩国人参鸡汤源于过去吃不起贵猪肉，以鸡入汤加人参增加营养。

飙！企鹅里德

Eazie TV·客家电视 晚上10.00

主演：朱陆豪、朱蕾安、祝钒刚、吴政迪。当几个已经遗忘了梦想，或是一直对梦想保持距离，不敢放手追求的老师与家长，碰见一群虚度终日、愤世嫉俗的学生，他们因缘际会组成一支竞技啦啦队，互相学习，一起追梦，希望留下最闪亮的纪录。以客语、华语播出，附中文字幕。

神耆小子

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上8.00

主演：郑则仕、萧正楠、樊亦敏、冼靖峰、傅嘉莉。钱大海（郑则士饰）虽家财万贯，但与家人的关系不好，直到他遭遇绑架。死里逃生的钱大海为了查出策划绑架的幕后黑手，决定假扮失踪，到公司员工赵一鸣（冼靖峰饰）的家暂住，并以酬劳作为条件要赵一鸣找出绑架案真凶。