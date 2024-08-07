娱乐吃瓜：银幕鬼后谁美谁猛？朱秀凤“欠揍脸”吓人为乐

农历七月，写“什么鬼”好呢？对了，就写亚洲影坛恐怖片中的“鬼王鬼后”们吧。

本周先说“鬼后”，主要是凭演出恐怖或灵异类影剧被媒体封为“鬼后”的女星。你可发现，演恐怖片红的女星远远超过男星！《联合早报》记者上网搜寻“鬼迹”，发现新马港台日都有各自的“鬼后”；中国大陆禁鬼片，演员自然不会有这类称号；但韩国、泰国都盛产鬼片，似乎也没有“鬼后”人选，相信是因为其鬼片量多质高，又不集中在某几个演员身上吧。

新加坡：小荧幕出两鬼婆

先从新加坡谈起，提起“鬼后”，人们的印象似乎停留在老一辈演员身上。而且跟外地鬼后多演电影不同的是，新加坡鬼后都出自小荧幕。已故的陈美光在上世纪80年代演了电视剧《迷离夜》，“鬼婆婆”形象便深入人心。之后接棒的只有朱秀凤，她自从演出电视剧《三个愿望》里神秘的卖纸巾老妇人，“吓”到大家后，“阴森”角色便接踵而来，包括《阴错阳差》《陪你到最后》《阴差阳错——时辰到》《周公讲鬼@行行都撞鬼》系列等。

陈美光当年在电视剧《迷离夜》的鬼婆演出，吓过不少孩子。（档案照片）

《联合早报》趁农历七月俗称的“鬼月”，请来本地鬼后朱秀凤录制一系列“朱秀凤讲明星鬼故事”视频，稍后将推出，敬请留意。听到记者称她为鬼后时，80岁的朱秀凤说：“什么鬼后，叫我鬼婆！”她说，演鬼只要营造出气氛，演出邪意就行，比演人容易。除了鬼怪角色，孟婆的角色也爱找她，其他如威权、霸气、凶恶的角色，她也擅长。她笑：“朱厚任就说我长了张‘欠揍的脸’。”

记者问，“欠揍的脸”和“恐怖的角色”有让她在日常生活中吃亏或被嫌弃吗？她说并没有，“虽然我知道一般人以为我骄傲又不近人情……”作者愿意作证，朱秀凤才不是这样的人。她接着说：“我喜欢演鬼，喜欢吓人。”你看，就是个顽皮的老婆婆嘛！

因为和香港影后罗兰年龄相仿，又以演恐怖角色闻名，朱秀凤也被称为“新加坡罗兰”。对此她说：“我们还都演过《神雕侠侣》里的裘千尺。”

朱秀凤：老来穷比鬼更可怕

过去拍恐怖剧，朱秀凤曾去过荒凉的坟场拍摄，她也不怕，只是开拍前先去拜拜，求个安心。

不怕鬼，年轻时甚至爱看恐怖片，那朱秀凤怕什么呢？她回答：“没有。”顿了顿，又说：“怕虚假的人，我认识过一个艺人，以为可以亲近、交朋友，有一天他却突然翻脸，霸凌我……”她坦言天不怕地不怕，却怕了这种人。她接着说：“我还怕……老来没有钱，哈哈哈！虽然我还是出门搭德士，又常请人吃饭。”

自认不是虔诚佛教徒的她是否相信有鬼的存在？她说，这个世界有很多玄妙之处，比如“一直有人出生，还有些人出生不久活不了，但有些人又很长寿”，至于有没有鬼，“我相信它们存在于另一个空间。”

朱秀凤（档案照片）

记者问她，鬼怪之谈是否要警惕人们在生时不要做坏事，否则会有报应？她说：“跟鬼无关，但我相信有因果报应这回事。仿佛这是另外一个空间的法律。”

接下来看看记者选出的其他亚洲八大鬼后还有谁。

香港：罗兰从艳星到龙婆最传奇

在1980、90年代，香港电影高峰时期，恐怖片和其他类型片一样，质量都破表。最先以“鬼后”闻名的是王小凤，当年和王祖贤、王玉环在“女鬼界”三王鼎立。她的灵异片虽未达十部，却胜在作品卖座，包括《僵尸先生》《鬼新娘》等，让人印象深刻。

王小凤演鬼不怕丑，造型突出。（互联网）

近年，最深入人心的鬼后则属罗兰。她在1993年的电影《七月十四》中演出能预知与和鬼魂沟通的“龙婆”，往后连拍19部《阴阳路》恐怖片系列，反复饰演这个神经质角色，成为观众每次一见就会精神不安的导源。她自幼稚园起便接触表演，十几岁时半工半读参演电影，直到1960年26岁正式投身演艺圈。从早期影坛艳星，跨界到电视演恶婆娘，再转型演慈母，直到30年前又创造出吓人的“龙婆”，最后荣登影后宝座，经历之传奇是所有鬼后之冠。

很多人觉得演恐怖片演员无需演技，大概因为受惊吓表情大同小异，但邵音音却不介意多演。73岁的邵音音和罗兰一样从艳星演起，后来扩展各种戏路，恐怖片虽然接得不多，但造型出位，让许多观众留下记忆点。她于1999年在家中不慎跌倒，脸部撞到鼻骨全碎，缝了几十针，导致肌肉变形，更惹来整容失败之说。也因为破相，她化起鬼妆更添惊悚效果，事半功倍。此外，记者觉得她的名字念起来谐音就是“笑阴阴”，不是更可怕吗？

台湾：王祖贤树立“美鬼”标杆

最经典形象的女鬼，当然不能漏掉《倩女幽魂》中的聂小倩。它原本只是名著《聊斋志异》中的单元故事，被徐克翻拍后成为鬼片经典，红颜薄命的聂小倩、黑山姥姥、宁采臣、燕赤侠都成了大家耳熟能详的角色。其中，王祖贤饰演的聂小倩形象最经典，这也成为她最为人津津乐道的代表作，甚至在她“收山”20年后，人们仍记得她的聂小倩。王祖贤更给女鬼树立了颜值的标杆。

王玉环（左）在多部僵尸片中专演女恶鬼。（互联网）

王祖贤之外，另一名到香港拍恐怖片出头的同期台星是王玉环。她演过约八部灵异片，不是演鬼就是演僵尸，而且专演很猛很凶很丑的那种，可以说为了艺术完全不计代价。

许玮甯为演厉鬼，化上丑妆在所不惜。（互联网）

25年后，勉强接班台湾鬼后的许玮甯，从模特儿出身，转战影剧大器晚成，2015年时终于在《红衣小女孩》坐上女一，凭演技深度一吓成名。她在片中扮演展开寻人之旅的电台DJ，不料最后寻到的却不是人。电影大卖，她于是又接了《红衣小女孩2》。

马来西亚：被吓到获金马影后的李心洁

李心洁凭《见鬼》获得金马影后殊荣。（视频截图）

马来西亚的李心洁和彭氏兄弟导演合作《见鬼》一片，从此有了代表作，更凭它打败周迅、梅艳芳、郑秀文等重量级女演员，夺得金马奖影后荣衔。她应该是演技最受认可的鬼后。”随后也在《救命》《鬼域》《逃出生天》及《深海寻人》等作品中，继续用演技把观众吓出一身冷汗。

日本：松岛菜菜子名气盖过“贞子”

松岛菜菜子是《午夜凶铃》系列女主角。（视频截图）

日本鬼片靠氛围营造独树一帜，最红的就是《午夜凶铃》（Ring）里从电视机里慢慢爬出来的鬼——一头长发的贞子。阿姐级的松岛菜菜子（Matsushima Nanako）扮演调查诅咒录像带的记者，偶尔演出恐怖片就吓出惊人票房，还拍了续集。其实吓坏人的明明是扮演贞子的演员，只是有不同演员演绎，而且在片中经常长发遮脸，所以“鬼后”之称只好拱手让给名气大得多的松岛菜菜子。