戴向宇遭扯嫖娼 陈紫函反应“我老公终于红了”

（综合讯）中国大陆女星陈紫函曾演出《倚天屠龙记》和《神鵰侠侣》等夯剧，近年也以《山河令》及《玉骨遥》等作品活跃于戏剧圈。她的老公戴向宇6日遭影射嫖娼，对此，陈紫函于稍早发文，表达对于男方的信任，还开玩笑说“我老公终于红了”。

《庆余年》饰演太子的张昊唯（左图）录音档被外泄，使得戴向宇被卷入嫖娼疑云。（互联网）

陈紫函表示，自己进入演艺圈以来，也是在各种谣言和误解中走过来的，经历过崩溃和痛苦，但现在已经能够以成熟的心态看待这些事情，“也是两字，无语！”。对于老公戴向宇被卷入风波，陈紫函坦言自己很能理解，也很心疼，“这也许就是行业人应该背负的压力吧。”

陈紫函发文力挺老公。（互联网）

陈紫函提到，戴向宇最大的愿望就是努力工作，但是现在努力的成果还没来得及收获，就遇到了这样的风波，“我此时在他身边，我笑着轻松地告诉他‘老公，没事…...继续坚持你对事业的追求，不要气馁，没事的’。”不想看到对方那么难过与委屈，“什么都不重要，重要就是我们俩好好的，日子就是棒棒！”

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此外，陈紫函也附上了和友人在传闻爆发的第一时间所聊的对话，截图中，她说：“我这心态是非常好，我刚听别人和我说，我笑出了声，我老公终于红了，还是个负面。”友人则说：“戴哥都快碎掉了。”陈紫函笑回：“他肯定啊！”显然并不相信爆料，也坚决力挺老公。

另外，戴向宇所属经纪公司花火乐娱已在6日下午于微博发布正式声明，在向戴向宇求证后，有关“嫖娼”内容的录音为不实传言。恳请网民停止传播一切不实信息，也将会对发布及传播不实言论的网民保留追求其法律责任的权利。