与林一峰“网友奔现” 梁文福：完全不尴尬

透过脸书私信搭上线，梁文福从没怀疑香港音乐人林一峰“是假的”。

曾为孙燕姿《遇见》谱曲的香港音乐人林一峰将在9月推出梁文福作品专辑《思念之城》。梁文福接受《联合早报》电访时透露，两人原先并不认识，“有天我在脸书收到林一峰的私信，说他从去年年初开始就在筹备一张我的作品集。整张专辑十首歌都是我过去不同时期的作品，也有我写给其他人的歌曲。”

社交媒体上常有冒充梁文福的假账号，他有时也会发帖提醒网民认清真伪。记者好奇他收到林一峰的私信时是否怀疑过对方的真实性？梁文福回答：“我倒是没有（怀疑），因为我感受到他的真诚，以及对我歌曲的熟悉，聊着聊着就好像交了个朋友一样。”林一峰会把录制好的歌曲分享给梁文福，“我们从简讯，到后来有通话。今年上半年他刚好来新加坡，我们也见了一面。”

“网友奔现”现场会否有些尴尬？梁文福笑着否认：“完全不会，我们有很多音乐的话题可以聊，虽然年龄、成长背景不同，但还是有些共同点，比方说我们都属龙，都是白羊座。”至于差异，梁文福说林一峰有到处旅游的习惯，但他不一样，“我现实生活中是比较安静，喜欢静态的人，不需要这么多生活空间的移动。”

聊及作品被其他音乐人再创作，梁文福说：“我们之前没见过面，但他是音乐人，所以我想可能是他在我的歌里找到了共鸣，感觉在歌曲中我们已经非常熟悉了。”梁文福补充，在得知林一峰收录的歌单后，非常惊喜，“他选的并非全是主打歌，里面也有一些相对冷门的，我也非常喜欢那些歌曲，有种音乐人之间惺惺相惜的感觉。”

从香港视角看新加坡

作品专辑中，梁文福非常欣赏林一峰对《新加坡派》的改写。“因为不管是原版还是2.0的版本，都是我们新加坡人自己看自己的角度，看国家的发展和变化。但这次的3.0，他以一个香港人的角度来谈新、港之间的关系，他眼中的新加坡，我觉得挺好的。两个城市常被拿来比较，虽然面积都小，但却凭借努力被世界看到。我觉得这是一种全新的视角。”

96.3好FM推出《梁文福的600里路》国庆特辑。（取自96.3好FM脸书）

4月份，96.3好FM推出《梁文福的600里路》系列节目，回响热烈。对此梁文福说：“除了从创作人角度出发，谈自己和这些歌曲交织的心情，我也客观地分析这些作品经过时间的沉淀后所引发的思考和意义。比起单纯的回顾，或许这样的角度比较特别。”

为配合国庆日，96.3好FM推出5集《梁文福的600里路》特辑。8月9日国庆日当天，节目时间将延长至30分钟，届时也将为听众送上惊喜，播放一首大家从未听过的梁文福创作。

《梁文福的600里路》国庆特辑，即日起至8月9日于96.3好FM播出，时间为早上8时40分、下午12时40分、5时40分以及晚上8时40分。特辑也将于8月10日早上8时在《联合早报》网站发布，有兴趣的读者可留守重温。