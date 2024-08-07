BTS Suga认酒后骑电动滑板车 驾照被吊销

（首尔讯）韩夯团“防弹少年团”（BTS）成员Suga（闵玧其）酒后骑电动滑板车遭逮，他8月7日在IG承认并回应此事。

警方透露，Suga在6日于龙山区一带骑滑板车摔倒，发现时Suga满身酒味，当下将他送往警局。Suga所属经纪公司BigHit Music在7日中午发出声明，还原整个过程，承认Suga的确酒驾且被罚款并吊销驾照。

Suga在IG上发文，向公众道歉。（取自BTS weverse）

Suga随后也在IG发文道歉，坦承喝酒后骑乘电动滑板车要回家，表示自己没遵守酒后不能使用电动滑板车的法规，在停车的时候不小心摔倒。

他表示酒测结果是他被吊销驾照和罚款，“此过程中虽然没有任何人受伤或是造成公共设施的危害，但我责无旁贷，没有辩解余地，所以向所有人道歉”。

Suga在IG上的道歉文内容如下：

“我怀着非常沉重和歉意的心情来此。昨晚（6日）吃完晚饭，我骑着电动滑板车回家。我违反了道路交通法规。却没有意识到我酒醉后不可以使用电动滑板，因为我认为距离很近。当我在自家前门设置电动滑板车时，我独自摔倒了，附近有一名警察，经过酒精测试，我的驾照被吊销，并被罚款。

“虽然这个过程没有造成任何人受伤，也没有损坏任何设施，但我向大家低头致歉，因为这是我的责任，没有任何藉口。我向所有因我的粗心和错误行为而受到伤害的人表示歉意，并且我会更加谨慎地行事，避免今后发生类似事件。”

根据韩国2020年6月修订的“道路交通法”，电动滑板车别类为“个人型移动装置”，仅16岁以上且持有电单车驾照的人才能使用，且必须戴头盔，也不能在酒后（血液酒精浓度0.03%以上）骑乘。