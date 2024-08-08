新片出炉：李国煌让人心满离 姜栋元翻拍作不给力

乐园

Wonderland（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆



故事：1980年代，不识字的单亲爸爸阿陆（李国煌饰）和因为好赌而失去妻女的阿陈（俞宏荣饰）是邻居。阿陈帮阿陆写信给在美国留学的女儿阿玲（陈雯诗饰），并在得知阿玲车祸去世后，不忍心把真相告诉阿陆，于是假冒阿玲继续写信给阿陆。

短评：家长盼孩子过得比自己好，留学深造的外国梦，对心理健康的无知与轻视，远亲不如近邻的守望相助，出自好意的谎言，父女关系，男人之间不言而喻的关怀——以1980、90年代为背景拍摄，加上福建话居多的对白，《乐园》充满浓浓的怀旧与本土味道。若用本地糕点形容，我选九层糕；故事情节一层一层叠起，耐人寻味，但125分钟的电影若剪辑得再紧凑一点，故事再浓缩一点，会更好。

李国煌（左）和陈雯诗的父女情令人动容。（嘉华院线提供）

习惯看李国煌搞笑，原本担心看他用情演出会别扭，不过是我多虑了，他的表演有松弛感，让人动容。喜欢他和陈雯诗的父女戏，两人的默契成就故事的感动点，功不可没，看完心满离（网络流行语，指心满意足离开）。（华语、英语和福建语对白，附中英文字幕）

蓦然回首

Look Back（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：活泼且画工一流的四年级生藤野（河合优实声演）为校刊画四格漫画。她发现内向的同级生京本（吉田美月喜声演）的画工比自己更强后，一度放弃画画，但得知京本视自己为偶像，开始与后者协作，不料发生了一场意外……

《蓦然回首》在日本18天内大卖930万新元。（创艺电影提供）

短评：改编自藤本树的同名漫画，在日本公映18天就突破10亿日元（约930万新元）票房。不要因为故事主角是四年级生就“刷掉”它。电影除了以两个孩子刻画千里马寻伯乐的故事，也是怀疑自己和感觉生活倦怠的都市人的一碗心灵鸡汤。

我吞下的那碗鸡汤正面却也另类。我在自己的人生正轨上没有假如当初，也无需早知今日。电影没有美化人生，该来的遗憾总会来，这是长大的附带条件，认清以后反而心轻盈。（日语对白，附中英文字幕）

一个人的逃亡

The Great Escaper（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：改编自真人真事，英国二战老兵伯尼（Michael Caine麦克凯恩饰）与妻子芮妮（Glenda Jackson格兰达杰逊饰）同住在养老院。在妻子支持下，伯尼偷偷溜出养老院，从英国乘渡轮到法国参加“诺曼底登陆”70周年纪念活动，并在旅途上正视深藏心底多年的秘密。

麦克凯恩（左）和已故的格兰达杰逊时隔47年再度合作。（邵氏机构提供）

短评：这是一个悔望过去的二战老军人和一个思绪非常清醒且懂人情世故的女人，相守相伴至死不渝的故事，不乏英伦幽默。男女主角继1975年的《浪漫的英国女人》之后，时隔47年再度合作。电影2022年拍摄，当时男女主角分别是89和86岁，在大银幕上看着他们的表演，敬畏油然而生。这也是奥斯卡影后格兰达杰逊的谢幕之作，她在2023年6月15日离世。（英语对白，不附字幕）

超完美暗杀队

The Plot（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

姜栋元饰演多心猜疑的杀手组织首脑。（邵氏机构提供）

故事：荣日（姜栋元饰）是杀手组织首脑，该组织专门把买凶杀人捏造成天衣无缝的意外事故。一次行动时发生变数，导致荣日差点被车撞，他因此怀疑组织有内鬼，甚至怀疑自己的所见所闻。

短评：翻拍自2009年的港片《意外》，看戏时不免把姜栋元与原版的古天乐做比较，结论是，两人都自带亦正亦邪的相貌与气质，恰如其分地诠释这个多心猜疑的角色。姜栋元演出个人风格，败笔是虎头蛇尾的叙事，结尾让人摸不着头绪。（韩语对白，附中英文字幕）

本周上映的还有Cate Blanchett（姬蒂班查）主演，改编自同名游戏系列的美国科幻动作喜剧片《边缘禁地》（Borderlands），以及Josh Hartnett（祖斯哈奈特）挂帅的心理惊悚电影《圈套》（Trap）。