本周点赞：爱太重，成了害

抓娃娃

Successor（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：西虹市首富马成钢（沈腾饰）觉得自己的成功跟小时候的艰苦经历脱不了关系。长子（张子栋饰）纨绔不成才，马成钢于是计划将次子马继业（少年版肖帛辰饰，青年版史彭元饰）培养成另一个自己。他实施一系列的“特殊训练”，与妻子春兰（马丽饰）在儿子面前装穷，一家人过着家徒四壁的生活。原本不疑有他的马继业，逐渐发现身边的人越来越不对劲。

影评：这是一个老爸恨铁不成钢，儿子怨爹骗了他的喜剧故事。

中国导演闫非与彭大魔共同执导，“沈马”老搭档沈腾和马丽再次携手主演。这部育儿题材片的内容浮夸搞笑，情节很“闹”，属于普罗大众乐意接受以及容易消化的电影类型。看片时，心情仿佛在看“沈马”演出春晚情景剧，有一片闹哄哄的氛围，一堆此起彼落的笑果，观众排泄压力，看得笑哈哈之余，又能“打包”一点想法回家，这样挺好的。

作为喜剧片，《抓娃娃》是成功的。它并非无可挑剔，若要挑也有——所注入的笑点过盛，有的一再重复，该放缓时没有踩刹车，或多或少影响了收尾的流畅度；大高潮之后，结局收得不够精致。算了，喜剧片能博观众一笑，功可抵过。

少年版马继业由肖帛辰饰演。（邵氏机构提供）

刻画教育三大害

喜剧情节背后，满是对家长教育方式的讽刺。故事以深入浅出的方式批评一些父母以教育之名，对孩子施加伤害。

戏中透过马成钢的极端手法刻画教育的三大害：一、家长觉得孩子该走自己走过的路，忘了孩子是独立个体，时代也不同了；二、扼杀孩子的梦，硬是要他走自己铺好的“康庄大道”，摒除一切偏离“轨道”的危机，说穿了，也是控制欲的一种；三、不放心让孩子去飞，不信任孩子可以闯出一片天。

从另一角度思考，马继业确实成才，那么他的父母何错之有？是爱，也是害，三大害包裹着父爱母爱。当爱太承重，所爱之人会想逃跑。

马继业似楚门

想到Jim Carrey（金凯利）主演的好莱坞旧片《楚门的世界》（The Truman Show）。跟楚门一样，马继业生活在一个受控、被摆布的环境中。那么，楚门和马继业谁比较惨？

青年版马继业由史彭元饰演。（邵氏机构提供）

楚门本是孤儿，活在完全虚构的世界里，家人和周遭的一切都是电视节目的桥段，若他没察觉异样，或可糊里糊涂地开心过一辈子。马继业的亲生父母在身边，但奶奶是教育专家扮的，世界亦真亦假。不过，因“穷”遭受同学欺凌的情况是真的，心中的委屈也真，这些心理创伤因父母装穷所致。被最亲的人骗实在惨，所以我觉得马继业比楚门惨。

亲子沟通很重要

看电影的时候，想起朋友的故事。朋友曾告诉我，求学时期的她总活在愧疚中。她知道父亲一人养家不易，每当需要钱买额外的学习资料、参加校外活动或缴交班费等，她都开不了口跟家里要钱，任何出国浸濡的机会都立刻放弃。长大后，她意识到家里非贵，但也没那么穷。回看当时，她多么希望有机会跟父母好好沟通，而不是带着愧疚与不自信度日。家家有本难念的经，但亲子沟通真的很重要。

“沈马”搭配依旧吃得开，《抓娃娃》在中国票房大卖。（邵氏机构提供）

《抓娃娃》还在中国热辣滚烫地上映，“沈马”继续吃胡，此片成为当地的票房冠军，首日开画取得6.5亿人民币（1.2亿新元）票房，写下2024年非贺岁片最强开画纪录，七日票房达16亿人民币（2.96亿新元）。