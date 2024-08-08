遭疑嫖娼戴向宇工作全停 闯祸者改口：用一生反省

（北京讯）戴向宇近日陷入嫖娼疑云，起因是狗仔曝光中国剧《庆余年》男星张昊唯的录音档，内容提及戴向宇担心李易峰嫖娼事件会查到自己，引发议论。戴向宇除了发律师函撇清，张昊唯也为传播未经证实消息公开道歉。然而，戴向宇最新发文透露自己的工作已被全部喊停。

戴向宇7日首度对外发声，称对此次风波没有愤怒，只有无奈，不知道怎么去解释没有做过的事情。“我是一个大龄男艺人，没有流量，试想一下谁会用一个可能有雷，并且没有什么流量的人，之前沟通的工作也全部叫停，所以我只能拼了命‘自证’，但就算你出了无罪证明大家还是会觉得你有问题……”

他感谢太太陈紫涵无条件信任，还有很好的团队支持。他同时相信张昊唯不是有意，但苦叹造谣成本真的太低了：“轻易地抹杀了努力了17年的我的形象，让我和我的家庭受到巨大的伤害，并且我并没办法证明自己是无辜的……”他也说，如果还有人恶意传播，就会继续用法律保护自己和家人。

在此之前，他已经向张昊唯发出律师函，并公开自出生以来至今的无犯罪纪录证明。他最近才因演出热播剧《唐朝诡事录之西行》而引起话题。

网民都为他感叹：“真的好惨啊，造谣一张嘴，辟谣跑断腿”、“因为谣言的话确实有点惨”、“确实挺委屈的”。另有网民观察，戴向宇否认涉及嫖娼，警方对此没有任何公告，不像李云迪，李易峰嫖娼警方都发了通告，因此多数愿意相信戴向宇。

张昊唯改口承认道听途说

张昊唯在《庆余年》里饰演太子，多年前和人聊八卦被偷录音，近日录音档遭到外流，内容提到戴向宇疑似嫖娼的内容，舆论炸锅。7日他再次发文，表示自己错得非常离谱，道听途说，并向戴向宇道歉：“我会用一辈子反省。”

张昊唯发文：“作为一个成年人，应该任何时候谨言慎行，不管是公开表达还是私下聊天，都不应该传播未经证实的任何与别人名誉有关的消息。”他认为，虽然对方偷录私人聊天内容的行为可恨也很可怕，“但最重要的前提还是我自己错了。如果我不信谣传谣，即便被偷录，也不会引发这么严重的后果。”

有别于第一篇道歉文里，他喊冤说录音内容是经过变造，这次却坦承“与戴向宇大哥有关的传闻，是我道听途说，是未经证实的谣言。”他说自己会记起深刻教训，“用一辈子去反省，在未来的人生中永远警醒自己。”