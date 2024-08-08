娱乐吃瓜：艺人选新加坡五之“最” 谈本地物价贵不贵

适逢国庆日，《联合早报》访问旅居香港的新加坡人吴岱融和姚莹莹，在台湾的黄靖伦，还有曾为工作离新数月的洪慧芳，请他们从在外地生活的视角畅谈新加坡五之“最”。四人的答案中，涉及饮食喜好、回忆宝地、公共交通和乐见的“变”与“不变”。

吴岱融（左起）、姚莹莹和黄靖伦旅居海外多年。（取自艺人社媒、受访者提供）

最喜欢新加坡的美食？

吴岱融：叻沙。新加坡的叻沙味道比较浓，就算在外地找到叻沙，味道也会有点不一样。

黄靖伦：参峇魔鬼鱼。在台湾找不到这道菜，参峇峇拉煎辣椒也找不到。虽然有新马餐馆，但味道不太一样。

姚莹莹：嘟嘟糕和海南鸡饭！我的名单里有11个美食，最后选了这两个。

洪慧芳：我喜欢的新加坡美食太多了。我每次回新都会去食阁和小贩中心大吃本地美食。

最喜欢的饮料？

吴：Kopi-o kosong，再配一块小面包、两个生熟蛋，非常好的搭配。

洪：Kopi-c kosong，除了马来西亚，其他地区很难找到同一个味道。

姚：Kopi-c gao kosong，还有bandung。

黄：不喝咖啡和茶，最常点的是白花蛇草水罐装饮料。不晓得它从哪里运来，但还真的只在新加坡找到它。

最喜欢的地点？

黄：百胜楼，因为有跟爷爷的回忆，我4岁到10岁的时候，爷爷每次带我去那里看书，这个地方是一个让我觉得自己还是“用功的小孩”的地方。还有以前的雅柏广场（Albert Court），爷爷每个星期会带我逛手表店，带我吃英式炸鱼薯条才回家。

洪：牛车水，比较喜欢那一带的美食。我小的时候，爸爸每逢周末会带一家大小到那里吃饭，那里有一些小时候的回忆。不过，那里变了很多，已经没有太多以前的感觉了。

姚：喜欢看鱼尾狮。

吴：所有道地的小贩中心，有很多饮食选择，最喜欢去小贩中心了！

最希望什么保持不变？

姚：我们是干净的城市！不希望新加坡被弄得脏兮兮，也不希望看到国人有不礼貌的行为。

吴：不只在新加坡，很多地方的人情味都变了。我们那个年代的人，人情味比较浓一点，也比较单纯。现在啊，感觉赚钱很重要，大家都努力赚钱，有些人的行为很极端。

洪：不希望看到小贩中心都改成食阁。

黄：现在的巴士总站要不改在地下，要不有冷气。有进步是好的，但每个总站都长得差不多就没特色了。有墙壁挡住，看不到巴士开过来，感觉跟等地铁一样，少了点乐趣。法律要保持严格，严格的法律造就今日的富强。

最想看到的改变？

黄：也是法律。希望法律有弹性一点，比如在非繁忙时间、不造成困扰的情况下，在地铁站外的路边允许车子停留片刻，让乘客上下车。

吴：已经做得很好，但如果能添加更多绿意会更好。或许，能为更多高楼大厦注入绿意，在顶楼添加草坪，种小树，在墙上种植物。

洪：更支持小贩，让多一点的古早味传承下去。

番外篇：

新加坡无特色又太贵？

曾有旅客在网上抨击新加坡无趣，没有自然景观和特色，物价很高，什么都贵。四艺人怎么看？

洪慧芳说：“新加坡的土地本来就很小，我们是发达城市，没有太多的自然景点，但可以享受这里的安全与繁华。”

吴岱融也提到新加坡面积小，所以不会有太多景点和景色让旅客欣赏，“确实有朋友认为新加坡比较枯燥，但我觉得，如果用慢一点的心情逛，还是有很多地方可以游览的。”

黄靖伦认为新加坡虽小，但不会无聊，“得看旅客的旅游目的是什么？如果想看自然景观，来这边就不适合了。抨击新加坡的旅客中，或许有想炒作的网红……”

姚莹莹觉得新加坡有很多好玩的和美食之地，“看你要玩什么，有小朋友的，我会建议他们去动物园、圣淘沙，不懂要去哪里就上网搜索，或问当地人。”

四人都理解那些旅客为什么会觉得新加坡的物价很高。洪慧芳说：“货币比较弱的地区，真的会觉得在我国消费很贵。”

吴岱融以食物价格为考量，说：“对比马来西亚、香港、中国大陆一些地方，确实是比较贵。”姚莹莹认为，虽说物价贵，但也视个人选择而定，在旅游景点花费自然更高。

黄靖伦有切身之痛。他带4岁儿子回新时，参观了全新的飞禽公园，发现一张成人门票40多元，“好贵，希望国人有更多的景点票价优惠，这可列入我希望新加坡能改变的一点！”

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。