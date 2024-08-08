蔡康永宣布退休《康熙来了2.0》胎死腹中详细原因曝光

（台北讯）蔡康永和小S主持的谈话性综艺节目《康熙来了》从2004年至2016年播出，两人谈话内容大胆辛辣，时常出现不按牌理出牌的脱序行为，成功塑造出独树一帜的创新风格。今年是该节目播出20周年，外界非常期待《康熙来了2.0》能回归，蔡康永和小S再合体，不料蔡康永撂下惊人之语：“我退休了。”

据台湾壹苹新闻网报道，蔡康永说：“很多网友都提醒我这件事，我和熙娣（小S）身为这个节目的主持人，如果不做一些表示，会很不好意思。”后来两人规画可做三集《康熙来了》特别版，“但制作人詹仁雄太兴奋，和电视台谈了做一季，这个长度超出我和熙娣的预期，整件事只好作罢。”

蔡康永说，他重看《康》的画面，觉得自己现在无法主持这类节目了，“当年我和熙娣、来宾在节目上玩得自由自在，但现在节目都要求内容正确，乱开玩笑的节目无法生存，且要维持平衡，对我们两人来说太累了。”

蔡康永还说，现在走红的都是网红，节目缺乏新的明星：“明星和网红的差别在于，明星上节目靠才艺，生活是神秘的，上节目会有对比的趣味；网红展现生活，愈贴近民众愈有亲切感，如果请网红上节目，太重复生活的部分，对观众来说没有新鲜感。”

蔡康永目前以写书为重心，坦言：“我退休了，躲起来，因为没有我的事呀！”外界期盼他能重接主持棒，他则说：“不想做事，我已经做够了。”

《蔡康永的情商课3》上架 四旧书推出电子版

他的四本著作《蔡康永的说话之道》《蔡康永的说话之道2》《蔡康永的情商课1：为你自己活一次》《蔡康永的情商课2：因为这是你的人生》，近期推出电子书，他也出版新书《蔡康永的情商课3：你愿意，人生就会值得》。其中《蔡康永的说话之道》销量破500万册，并推出纪念版，《为你自己活一次》销量也逼近500万册，成绩惊人。

他分析：“因为老板们会买《蔡康永的说话之道》送员工，加上《康熙来了》当时热门，老板们都知道这个节目，这本书沾了《康》知名度，卖得很好。”

至于会出《蔡康永的情商课》系列，他说：“很多人在遇到求学、工作、感情、婚姻等困境时，不仅愿意跟我说，在不开心的时候，看我的书，也可以受到鼓励和指引。”

他产量并不高，至今只出版逾10本书，平均一年半出一本书，速度最快的是三个月出了王祖贤主演电影《阿婴》的小说，他是该电影的编剧。新书《蔡康永的情商课3：你愿意，人生就会值得》，距离上一本时间长达五年，他花了半年改写。

他出版的这类工具书内有不少金句，其中“做自己”是最让他惊讶和印象深刻的三个字，“以前办签书会，读者会要求我签名，本来以为要签的是有如日剧般的‘让幸福’，结果我签最多的竟然是‘做自己’，可见做不到自己是让大家很困扰的。”

出这类工具书，他有一个原则是不写负面的内容，“网上的金句较为负面和嘲笑，虽然垃圾话可以带来乐趣，但如果不能带给大家正能量，我就不想写了。”

他最近正忙着改写20年前写的小说：“我对这本小说的信心太弱，我一边写一边阅读别人的小说，觉得和别人差太多，很害怕，所以重新改过。”希望两年内可以出版。