BTS SUGA酒驾遭警打脸“非电动滑板车”刑罚恐加重

（首尔讯）防弹少年团（BTS）31岁成员SUGA（闵玧其）正在服兵役，当类似替代役的社会服务员，7日爆出下班后酒驾，他和公司都声称骑“电动滑板车”（kickboard）回家时停车跌倒。但警方后来证实是“电动小型机车”（scooter），让他引起外界挞伐。

韩媒公开监视器画面，只见SUGA在车潮汹涌的车道旁，骑着电动机车扬长而去。

据悉，他骑的是有座垫的“携带式折叠电动小型机车”，跟时速最快30公里的电动滑板车相比，速度更高，排气量也更大。根据韩国《汽车管理法》，不管是电动滑板车或电动小型机车都是“原动机装置自行车”，但刑罚轻重不同。若是前者将会被罚韩币10万元（约96新元），后者则是刑法惩处对象，将被判一年以上、两年以下有期徒刑或韩币500万元（约4800新元）以上、1000万元（约9600新元）以下罚款。

经纪公司“Big Hit Music”深夜二度道歉，坦言“没有仔细观察各种情况就草率发声明，让大家感到混乱，对此深表歉意。本公司以为使用的产品是有座垫的滑板车，才会以‘电动滑板车’称呼，再度确认的过程中，我们认知到产品根据性能和规格，分类有所不同，对事故的责任范围也会不同。”

SUGA于2022年9月入伍，是BTS中唯一服替代役的役男，下班后属于个人的时间，SUGA酒驾是在工作时间以外发生的事，兵务厅（国防部）不会做出任何兵役上的惩戒。SUGA服替代役，官方并未公开原因，外界猜测，可能是他出道前发生过车祸意外，肩膀肱骨脱臼，2019年被诊断出左肩软骨破损，进行缝合手术，因此被分发到替代役。