姜栋元与杀手首脑是“同类” 自夸漂亮表现好

韩国男神姜栋元在新片《超完美暗杀队》饰演杀手组织首脑“荣日”，记者在电邮访问中单刀直入问他，性格是否和角色极端且略显精神变态的人设一样？他回应：“我被角色冷静且强烈的T性格所吸引，所以想扮演他。我的MBTI是INTJ，也算和荣日一样是‘同类’，哈哈。”

MBTI是分类人格特质的评量，全称Myers-Briggs Type Indicator（迈尔斯·布里格斯性格分类法），据说属于INTJ类的人仅占人口的2%。INTJ的英文字母分别代表内倾、直觉、理智和独立，其性格特征是富有想象力和战略性思维，拥有明确的目标和实现目标的计划。

姜栋元说：“角色非常干练，而我也有很强的T性格，所以能够沉浸在角色里将他演好。但我认为角色应该是比我更接近100分的INTJ人格。”

已在新加坡公映的《超完美暗杀队》翻拍2009年的港片《意外》，讲述以荣日（姜栋元饰）为首的杀手组织，在一次行动时发生变数，荣日因此差点被车撞，所以开始怀疑组织有内鬼，甚至怀疑自己的所见所闻。为了在大银幕上展露角色敏感且尖锐的性格，姜栋元从约72公斤略减重到68公斤，笑称“我看画面的时候也觉得自己的脸很好看，哈哈。”

姜栋元在片中对白不多，靠眼神和表情表达角色的各种心情。（邵氏机构提供）

此外，因为角色冷漠多疑的人设，姜栋元在片中的对白不多，很多时候靠细微的眼神和表情的变化，以及肢体语言来表达满腹疑虑的心理。他说：“我把很多心思放在眼神和表情。以前每当拍摄有脸部特写镜头时，我会不自觉地屏住呼吸，导致身体僵硬。所以这次拍摄，我首要先把基本做好——那就是好好呼吸。此外，角色性格生硬，但我尽量演得有松弛感。”

入行20年，姜栋元一直享受表演的乐趣，不曾怀疑自己，更没有过“这份工作适合我吗”的疑虑。对于这次的表现，他信心满满地说：“因为没有在镜头面前僵硬的时刻，所以总体来说觉得自己表现得好。”

李贤旭在片中有反串的造型。（邵氏机构提供）

若能诠释片中另一个角色，他搞笑说：“我想扮演李贤旭（Lee Hyun-wook）男扮女装的角色‘月川’。视觉上看，我觉得我可能更漂亮，哈哈。”

理想人生是吃遍世界美食

姜栋元和李钟奭（前译李钟硕）在片中是亲如兄弟的搭档，却因为执念不愿意放手而失去后者。问姜栋元现实生活中最渴望且最不能放弃的是什么？

李钟奭客串电影，与姜栋元是好搭档。（邵氏机构提供）

他说：“这个问题让我很苦恼，‘最不想放弃的事情’……（电邮回复特别注明他踌躇许久）对人类的尊重、博爱的心之类的，我希望到死都不会丢失人性。”

电影的韩语片名可直译为“设计者”，借题发挥请姜栋元勾勒理想人生，“和我喜欢的人做喜欢的事，这样幸福地生活。工作方面，希望能和全世界有才华的人合作是我的梦想。想成为世界一流的演员，是不是个茫然的梦，哈哈哈。而作为姜栋元这个人，我希望能到世界很多地方旅行，尝尽世界美食。在我死之前能吃尽全世界的所有食物吗？”