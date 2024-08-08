林俊杰回应潘展乐“示爱”樊振东新加坡看Taylor Swift战败惹议

巴黎奥运正在热烈举行，不少艺人也出现在奥运赛场，为选手打气。比如，中国跳水选手全红婵、陈芋汐出战女子单人10米跳台决赛，包办金银牌一役，田亮、林一、陆毅、胡彦斌、张云龙等中国艺人纷纷到场支持，加油助威。

反过来，体育选手的偶像也可能是演艺明星。例如在本届奥运会大放光彩，年仅20岁便夺得100米自由泳和4X100混合泳接力冠军。中国游泳冠军潘展乐受访时曾说：“我什么歌都听，喜欢林俊杰、陈奕迅、薛之谦、李荣浩还有邓紫棋。”他还说自己最喜欢的歌曲是林俊杰的《愿与愁》。

有网民发现，潘展乐“示爱”后，林俊杰和邓紫棋都有回应——关注了潘展乐的社媒账号，“潘展乐追星成功”因此引发热议。

曾闹过较大争议的是樊振东和他的偶像Taylor Swift（泰勒丝）。他为中国夺得了本届乒乓球男子单人金牌后，在社媒分享偶像的新歌“The Alchemy”，并誓言在团队赛会继续努力，不少网民没想到奥运冠军也喜欢Swift，直呼狂喜。

看了演唱会输比赛 樊振东有话说

他今年3月初在世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛前，去看了Taylor Swift在本地的演唱会，最终爆冷输球，现场视频被意外泄露，引发争议。部分球迷质疑他因赛前观看演唱会影响了状态导致输球。

樊振东事后在微博发布视频博客，并长文回应“追星风波”。他说是自费购入二手票，并在开赛前两天忙碌工作之余跻出三小时去看演唱会。他又说“音乐无国界”，相信杰出的音乐家如Taylor Swift带给大家的是治愈和自信，希望能有更多人敞开心胸感受这种魅力。

他也强调：“赛场上我是国家培养的运动员，为国争光的本职十几年来不曾懈怠；赛场外有限的私人时间我只是个普通青年，有自己的正常爱好和人际关系，也会继续在遵纪守法的前提下做真实的自己。”

另一方面，Taylor Swift在奥地利维也纳的三场演唱会传来取消消息，原因是当局接获情报，举办活动的球场或受恐怖袭击。