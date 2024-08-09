财阀夫人和保镖禁忌之恋 Rain金荷娜CP感不足

红天鹅 Red Swan

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女孩家境贫寒，依靠自己的努力成为知名高尔夫球员，随之嫁入豪门。看似光彩的人生，却充满无奈和压抑。这样身不由己的日子在一名帅气保镖的闯入下，会带来什么样的变化？

韩剧《红天鹅》由Rain和金荷娜主演，讲述的便是前高尔夫选手吴婉秀（金荷娜饰）在嫁入豪门之后，尽管过着上流社会生活却感到不幸福。徐蹈允（Rain饰）曾负责总统的警卫业务，在一场枪战中救下吴婉秀，随后为了查清好友的死因而加入花人集团，负责吴婉秀的保卫工作。

金荷娜饰演的吴婉秀依靠自己的努力走入上流社会。（Disney+提供）

吴婉秀虽然出身平凡，但在母亲的坚持下成为高尔夫选手，并通过比赛奖金赚了不少钱，却被母亲赌光。她一怒之下和母亲断绝联系，之后依靠自己的努力闯出名堂，走入上流社会。大女主的设定是看点之一，她虽然成为财阀夫人，但依旧拥有事业心，一心想为慈善做出贡献。

吴婉秀在剧中性格坚韧，即便目睹丈夫和小三出轨，还能从容地教训小三“为什么不躲好点”。但她也曾因为过于忙着事业而忽略了自己的儿子，之后儿子因意外去世，成为她心中永远的伤疤。吴婉秀一直生活在风尖浪口，自从遇到总是在危险中保护她的保镖，怎会不心动？

主演感情戏太突然

财阀夫人和保镖的爱情戏码让我想起2016年的人气韩剧“The K2”，当时主演之间的磁场依旧令人印象深刻，因此也让我对这部剧心生期待。《红天鹅》中，前两集徐蹈允在吴婉秀身陷枪战时，英雄救美的戏码还算来电，不过后面的剧情就很难再感受到两人的拉扯。这部剧主打主仆之间的“禁忌之恋”，不过剧情对于感情线的描写没有说服力，我完全不知道男主角到底什么时候开始爱上女主角。

前五集中，徐蹈允身为男主角，在剧中的存在感不足，令人感觉可有可无。因此他对吴婉秀忽然间的告白让观众“措手不及”。Rain饰演的徐蹈允，性格冷静内敛，动作戏好看精彩，但感情戏的张力却略显不足。金荷娜的表现平平，不少情节的情感爆发略感不足，又或是表情木讷。

金荷娜（左）和Rain在剧中的感情线不够鲜明，两人CP感不足。（Disney+提供）

反倒是男二，也就是吴婉秀的丈夫金容国（郑糠云饰），表面轻浮无赖，但心里真心爱着妻子，然而因不会表达心意，一直得不到妻子的爱。在妻子对他出轨行为不在意时，心受打击的情节至少能让观众理解，他心中在乎妻子，但用错了方式。因此，比起吴婉秀和徐蹈允“突如其来”的爱情，金容国对她爱而不得的戏码更令人揪心。

Rain动作戏不用替身

Rain在剧中有多场动作戏，偶像出身的他，身材健壮，舞姿精湛帅气，虽然从爱情剧《浪漫满屋》出圈，但近来参演的电视剧以动作片为主。这次出演也拒绝使用替身，亲身上阵。导演和搭档金荷娜大赞他的专业精神，后者没有拍摄时还会到片场观摩Rain的动作戏。

Rain曾在《联合早报》访问中提到自己既然收了酬劳，理应自己上阵。他和武术指导沟通后，希望能打得又酷又有力道。拍摄动作戏时，也是一气呵成，而非分开拍摄，看起来才完整。Rain的动作戏的确精彩刺激，可见他所下的苦功。

Rain在剧中有大量帅气动作戏。（Disney+提供）

整体而言，动作戏好看，但感情戏就有所欠缺，主演CP感不足，剧情有些狗血。全10集现已上线，若对主仆禁忌之恋的戏码，或是对Rain的颜值感兴趣的话，还是能观看。