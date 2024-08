国庆庆典2024

8频道、U频道、5频道 下午5.50

一场盛大欢腾的大型歌舞飨宴,举国上下在政府大厦前大草场一同庆祝新加坡59年来的成长和伟绩。庆典以“全民一心,团结一致”为主题,通过振奋人心的表演项目让观众见证新加坡的蜕变,以及人民为共同目标与愿景所付出的努力和心血。

阖家辣

8频道 下午1.30

吕爵安、梁咏琪、吴君如、郑中基主演的香港电影。Coba因冠病疫情在家工作,每日与家人“困兽斗”,直至他无意间发现母亲的手工辣椒酱有商机。Coba将辣椒酱放上社媒平台卖,生意火红,但潜藏多年的家庭矛盾也一触即发,家人之间的拉锯战,比他们卖的辣椒酱更辣。

始动

U频道 下午3.15

离家出走的叛逆青年泽一(朴正民饰),和他身无所长空有一腔热血的朋友尚弼(丁海寅饰),两人偶然进入一家中餐馆,遇到神秘的厨师巨石哥(马东石饰),逐渐明白什么是真正的快乐。

雨伞学院第四季 The Umbrella Academy S4

Netflix 已上线

深受欢迎的《雨伞学院》推出第四季。(Netflix提供)

哈格里夫斯家的兄弟姐妹四散各处,他们都失去了超能力,必须自力更生,寻找新的常态。只是对这个新世界的诡异表象,他们不能视而不见,加上父亲雷金决定不再当藏镜人,统御了一个邪恶的强大商业帝国。与此同时,一个自称“守护者”的神秘组织召开地下聚会,坚信他们所处的现实世界是一个谎言,一场大清算即将来临。眼看各种古怪的新势力蠢蠢欲动,雨伞学院必须团结出击,让一切重回正轨。

京东618开心夜

Hub都会台(星和Ch825) 下午4.15

主持:何炅、汪涵、沈梦辰、靳梦佳、吴泽林、李莎旻子、刘烨、大张伟。众多艺人共创大秀,呈献一场前瞻性和艺术性兼备、情感价值拉满的618开心夜。以丰富多彩的视角和形式,给观众带来一场视听和心灵享受的开心盛典。

美味走透透:新加坡 Destination Flavour: Singapore

Eazie TV·探索世界频道 晚上9.55

亚当(Adam Liaw)来到新加坡,通过美食体验新加坡文化,也为自己定下挑战——为新加坡的顶级食家举办一场致敬新加坡的盛宴,以五道菜反映他沿途发现的美味、风景和声音。附中文字幕。

新加坡10件你不知道的事 10 Things You Don’t Know About Singapore

Eazie TV·历史频道 晚上9.55

节目以栩栩如生的细节讲述连新加坡人都可能不知道的奇闻轶事,披露历史传说、人物和地点背后的故事。附中文字幕。