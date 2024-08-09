《优1周》10月底停刊

（本地讯）新报业媒体华文媒体集团旗下娱乐及生活杂志《优1周》将于2024年10月底停刊，最后一期（第986期）杂志10月26日发行。

《优1周》读者可继续通过华文媒体集团旗下品牌如《联合早报》《新明日报》、电台96.3好FM和UFM100.3获取生活及娱乐资讯。

华文媒体集团社长李慧玲说：“《优1周》最初是为了配合新加坡报业控股新设的优频道而创办，中间媒体业务经历多次变化，杂志还是坚持下来。不过，冠病疫情加上社会数码化成为大势所趋，加速改变人们的消费和阅读习惯，导致冲击更大。我们不得不审视资源分配与成本效益，最后做出这个决定。不过《优1周》虽然停刊，华文媒体集团旗下的《联合早报》《新明日报》等都在数码平台和纸媒提供及时的生活娱乐内容和信息，继续服务读者。”

除了每天都有即时的娱乐新闻、视频和报道以外，早报《副刊》每周二致力于以深入浅出的报道，给读者提供防病治病知识、养生保健诀窍和健康长寿之道。新明每天的《活得好》专栏也为读者提供康养资讯和内容。

《优1周》主编刘汶錝在最新一期（第975期）杂志致读者的函中说：“这是一个充满依依不舍的决定。我们深知，这不仅仅是一本杂志的结束，更是与您共同走过的旅程的结束。”他预告，在接下来的数期杂志中，会继续为读者提供精彩的内容，当中包括创刊23年来最受欢迎和卖座的封面，名人明星一起来谈“我与《优1周》的一段情”，精彩回顾特辑等，“希望在告别之际，我们能够以缅怀的心情回顾《优1周》的风光。”

《优周刊》创刊号在2001年5月4日出街。杂志当年是为了配合2001年5月6日新加坡报业控股传讯公司中文台“优频道”的启播而推出；2005年12月，《优周刊》改名《优1周》；2024年8月，《优1周》宣布10月底停刊。