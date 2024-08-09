冯素波80大寿派对办上契 谢二公主传授蛋白敷脸

（香港讯）香港影坛“七公主”大姐冯素波（波姐）8月7日庆祝80大寿，“二公主”沈芝华、“三公主”陈宝珠、“五公主”薛家燕、欧阳震华、商天娥、陶大宇等到贺。古天乐的母亲、佘诗曼的母亲和吴君如的母亲也是座上客。波姐的儿子和媳妇专程从英国回港贺寿。

寿星婆开心地满场飞，陶大宇献唱《倒转地球》时，她上台跳舞，活力充沛。生日会上也安排了上契仪式，六男一女跟波姐上契。她期许干儿子、干女儿事业有成，大红大紫。

干儿女送上八个蛋糕，蛋糕上写上“齐齐整整、开开心心”，这八个字是波姐的生日愿望。波姐说：“我经常讲‘开开心心，齐齐整整’。以前的我认为，这两句话好荒谬，到了今年80岁，我觉得原来很难有齐齐整整一家人，很难开开心心的。所以，我就要这八个字。”

冯素波的干儿女送上八个蛋糕，蛋糕上写了“齐齐整整 开开心心”八个字。（互联网）

沈芝华、陈宝珠与薛家燕分别送上生日礼物与大红包。波姐爆料，自己保养得宜，多亏沈芝华传授以蛋白敷脸的秘诀。

港媒问起“七公主”迈向60周年的庆祝活动，波姐说还不知道：“这次生日会都筹备了很久，我都觉得很辛苦了。”薛家燕透露原本打算请大家去旅行，“不过她们说好累，那么就一起吃一餐饭，我们无所不谈，好难得一群好姐妹感情常在”。

此外，佘诗曼的母亲早前传出患病，身体状况令人担心。佘母有一段时间包着头巾出席活动，但当晚以银白短发亮相，据港媒报道，精神状态看起来很好。