陈罗密欧记录小贩中心点滴 陈莉萍陈泰铭送huat献rap

8月9日国庆日，本地艺人纷纷在社交媒体祝贺新加坡国庆快乐。当中，有艺人以特别的方式祝寿。喜好摄影的陈罗密欧，9日早上分享自己拍摄、以小贩中心和菜市场为题材的一组照片。

陈罗密欧透过经理人告诉《联合早报》，他在8月初的两个早晨，分别到牛车水大厦和亚逸拉惹小贩中心拍摄。他说：“我一直觉得新加坡除了繁华的美景之外，让我有家的感觉的就是我们的熟食中心和菜市场。可能因为小时候常常和妈妈去买菜，有了童年的回忆，长大后也觉得小贩中心里的小人物都有着浓浓的人情味。”

陈罗密欧拍下以小贩中心和菜市场为题材的照片。（取自陈罗密欧IG）

陈罗密欧觉得，小贩中心里的人事物代表新加坡的其中一个面貌，他想透过镜头呈现这一面。“这几张照片不是完美的，也未必能带出小人物的精神。但我希望在这与时并进的时代里，能代表新加坡文化传承下去。祝新加坡59岁国泰民安，生日快乐！”

陈莉萍陈泰铭是“1965年夫妻档”

陈莉萍1965年出生，与新加坡同龄，生日也在8月。她9日早上晒出一手挥着国旗，一手拿着寓意“huat”（发财）的黄梨照。这张照片在马来西亚柔佛州中部小镇新邦令金（Simpang Renggam）的黄梨农场拍摄。

陈莉萍一手挥着国旗，一手拿着黄梨，加上她的红色上衣，照片很有喜气氛围。（取自陈莉萍IG）

身处当地，她是为了工作还是观光？陈莉萍透过短信回复早报说，她在当地拍摄新剧《小娘惹之翡翠山》。记者也预祝22日生日的她生日快乐。

陈泰铭也跟新加坡同龄，1月已庆祝59岁生日。他从2022年起拍摄“潮州Rap”短视频，如今配合国庆日，创造了“国庆版Rap”。他用潮州话和华语唱道“来来来，新加坡人自己人，我来祝贺新加坡”、“欢迎新总统和新总理，新领导人共启程，未来可期梦成真……”等，歌词颇有趣味。

郭美美林思彤翻唱《心连心》

新加坡歌手郭美美和林思彤携手翻唱国庆歌曲《心连心》。这首歌是1999年的国庆主题曲，由陈毓芸和组合“梦飞船”演唱。郭美美在社媒对原唱者喊话说：“前辈们，1999年听了你们的《心连心》，给了我们力量去追求梦想！现在，（这首歌也）继续给我们力量坚持着梦想！”

郭美美9日早上分享国庆主题美照。（取自郭美美IG）

陈洁仪推广“新加坡制造”

社媒上，许多网民发文或短视频祝贺新加坡欢庆59岁生日时，会配上陈洁仪演唱的歌曲《家》。

陈洁仪分享新加坡设计师李伟光的服装作品。（取自陈洁仪IG）

陈洁仪8日深夜分享多张华丽的表演礼服照，并在发文中推广“Made in Singapore”（新加坡制造）的时尚作品。她用英文写下：“新加坡制造的一切，有很多令我引以为傲的，当中包括我们的小贩美食、摩登新加坡菜（Mod-Sin）、新谣、新加坡流行歌曲和我们的时尚作品！”陈洁仪说，多年来穿着新加坡设计师李伟光（Frederick Lee）的作品登台，赞美对方的设计时，还放了三个“心心眼”图案。

林俊杰以海景美照向国家祝寿。（取自林俊杰IG）

林俊杰9日早上也上载海景美照及短视频。穿上红色外套的他说：“祝新加坡生日快乐！”到了下午2时许，他在社媒分享一段演唱《家》的短视频。