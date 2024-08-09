国庆长周末 众歌手与DJ们献唱

国庆长周末，本地歌台“百变天王”皓皓、本地歌手陈伟联、郑可为、范平庚、人声合唱团麦克疯（MICappella）和96.3好FM DJ唱歌给你听。

配合今天起的国庆长周末，岛国各处都有大大小小的活动伴大家度过佳节，当中包括星期六（8月10日）下午2时到4时在The Star Vista 底层的露天广场举办一场特别的“暖声翻唱会”。届时，电台96.3好FM DJ将倾巢而出献唱经典的好歌，而歌台“百变天王”皓皓也将到场助阵，为大家载歌载舞。

活动适逢乐坛“东方不败”张清芳也将在同个地方的表演中心举办“张清芳Timeless 演唱会”，DJ们也将选唱多首张清芳的好歌。

此外，新加坡体育城也是一片闹哄哄，从星期四（8日）起至星期天（11日）举办的“Majulah Fiesta”活动已经拉开序幕，星期六下午5时至晚上8时于华侨银行广场呈献“Majulah” 音乐会。本地歌手范平庚、郑可为、本地视障歌手陈伟联、人声合唱团麦克疯，以及今年国庆庆典主题歌《携手向前》（Not Alone）的演唱人金文明（Benjamin Kheng）将到场演唱。星期天则有鹦鹉表演，健身派对，以及由淡马锡基金会与新加坡交响乐团在滨海艺术中心呈献的国庆音乐会直播。

重温王冠逸和西阁精彩演出

重温本地艺人王冠逸和本地饶舌歌手西阁（ShiGGa Shay）在中国平台的精彩演出。

国庆长周末爱奇艺也为大家精心准备了一份国庆片单，涵盖了古装传奇、都市爱情、奇幻悬疑等多种题材，为观众带来一场视听盛宴。

国庆片单最亮眼的是包含了本地演员王冠逸出演的《延禧攻略》、以南洋为背景的电视剧《南洋女儿情》，以及西阁以首位透过海选参加《新说唱2024》的演出，让你在国庆假日看看本地艺人扬威海外的精彩演出。

这些节目都可在爱奇艺观赏。