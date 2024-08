本地首办粉丝演唱会 都敬秀大赞狮城美食

本地首办粉丝演唱会,都敬秀对狮城美食赞不绝口,盼吃叻沙。

韩国人气男团EXO出身的D.O.都敬秀星期四(8月8日)晚上在新加坡室内体育馆举行“BLOOM”粉丝演唱会。都敬秀诚意满满,除了为粉丝演唱歌曲之外,也在分享环节中让粉丝更了解他。

都敬秀首次本地开唱,粉丝嗨爆,呼喊“都敬秀”的声浪此起彼落。当都敬秀站在舞台上,现场气氛更是沸腾。

都敬秀以新歌《Mars》开场,他衣着轻便但依然帅气。这次的亚洲巡演以“花”(Bloom)为主题,都敬秀说“Bloom”和他的第三专辑有着紧密的关联,而且也意味着绽放的女孩,他希望大家能一起“绽放”。

亲手画六种花

既然是以花为主题,都敬秀也亲手画了月见草、迷迭香、雏菊、太阳花、紫丁香和牵牛花六种花,每一种花都有着不同的意思。都敬秀选择了月见草,含有等待之意,代表已经等待了很久要和新加坡的粉丝见面。他也挑选迷迭香(回忆之意),他回忆起第一次唱歌大约是在小学三年级,当时他最喜欢的歌是《Santoki》,并在现场亲唱了一小段。

六七年没来本地,都敬秀趁这次前来开唱品尝了多道本地美食,他也大方分享了多张在新加坡时拍的照片,当中有品尝蒸螃蟹、黑胡椒螃蟹以及辣椒螃蟹。他还说粉丝演唱会结束后,打算去吃叻沙。说到品尝过的辣椒炒蛤蜊时,都敬秀误以为那就是辣椒螃蟹,逗笑全场。

此外,他也在粉丝演唱会向主持人学习Singlish,包括“Swee lah”、“You want to go makan?”、“So chio”、“Shiok!”等,学习能力非常强,几乎一学就会。

满足粉 有求必应

都敬秀宠粉,满足她们,有求必应。

都敬秀出了名的宠粉,对粉丝要求有求必应,尤其是粉丝指定演唱歌曲,他都一一演唱,还跳了一段新歌《Popcorn》的舞。

互动环节结束后,都敬秀也为粉丝带来多首歌曲,包括《Simple Joys》、《I Do》、《Somebody》等。粉丝演唱会在《Popcorn》这首歌中圆满落幕。