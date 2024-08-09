10年未起价 刘玲玲歌台主持价涨至3000元

今年农历七月，有歌星涨价超过20%，“歌台一姐”刘玲玲的主持价码更提高到3000元。

《新明日报》记者向数名台主、歌星和司仪了解后发现，今年农历七月歌台行情变化不小，有部分歌星涨价，以应付日渐增加的生活成本。

创新娱乐制作台主陈雅良受访时就指出，部分歌台艺人今年涨价，有司仪加价约200元至500元，歌星则提高了30元至50元的唱酬。

他解释说，其实疫情后，就已经有歌台艺人涨了约100元。“对于歌台艺人涨价，我能理解，毕竟很多东西都很贵，开销很大。然而，如果是早就预订好的歌星，突然间涨价，就比较不好处理。”

若遇上歌台艺人涨价，商家不满，陈雅良称，他就可能需要更换司仪或歌星。“毕竟还是需要老商家支持，所以也要给他们一个交代。”

据了解，在众多歌台艺人中，“歌台一姐”的刘玲玲今年加价超过300元，主持酬劳已经抬高至3000元。

对此，刘玲玲受访时称，今年的价码起了逾20%。目前，她在农历七月接了七场歌台主持，有两场因为与其他活动冲突，她只好推掉，多一场确实是因为她涨价，所以告吹。

“我加价，台数一定会减少。我今年也有接其他拍摄的工作，我也不勉强。现在物价也高，今年有些歌台艺人有涨价，我也涨了。”

她说，已经有超过10年没有涨价，此次涨价也是最后一次。

丽星娱乐制作执行总监陈志伟受访时说，歌星或主持人涨价，也是根据行情趋势。“此前，歌台艺人们经过了疫情管控的苦日子，如今涨价一些，其实情有可原。”

陈志伟也指出，台主虽然扛住了压力，但也得顺应商家的预算。“筹办歌台时，预算拉长补短，有时总是得做出选择，但还是得确保节目演出顺利以及精彩。”

完整报道，请翻阅2024年8月9日的《新明日报》。