Cross：跨界任务 Mission Cross

Netflix 已上线

电影讲述前特务朴姜武（黄晸珉饰）隐瞒自己的过去，一心当家庭主夫，平静过日子，主导家中大权的妻子美善（廉晶雅饰）则是重案组王牌刑警。某天，姜武为了帮以前的同事找不见人影的老公，莫名其妙被卷入谍对谍的风暴之中。更糟的是，美善竟误以为他出轨，引发一连串的误会，危险一个接一个来袭。

双魂

8频道 晚上10.35

悬疑恐怖片。马宥心自小得不到父母的关爱，在上班的制衣工厂也受尽其他工友欺凌，陪伴她的只有一个她最爱的洋娃娃。但宥心开始感觉那个束着辫子的洋娃娃在跟着她，母亲的敏感反应，让宥心觉得洋娃娃是意外流产的弟弟上了身。一晚，饱受欺凌的宥心忍不住向娃娃许愿，希望它杀死伤害她的那些坏人。随后，死亡接二连三发生……

隐藏的爱 VIP

U频道 晚上9.00

罗贞善（张娜拉饰）是百货公司负责管理VIP的专门小组次长，有一天，她收到一则匿名短信，指小组内有她老公（李相仑饰）、VIP小组组长的情妇。为了找出那个和丈夫有染的女人，贞善开始留意组员，发现每一个女同事都可疑。

医学大联盟

Eazie TV·民视第一台 晚上8.00

本集带大家探讨如何找到有效的减压方法，来保护身心健康。节目邀请贝童彤、撒基努、蔡允洁和朱宇谋通过竞赛长知识，也请到家医科和心理师为大家做精辟的解说。