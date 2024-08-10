时胖时瘦成舆论 潘玮柏自认爱吃身材像股市

44岁的歌手潘玮柏近来开办巡演，不少网民在分享现场照片时，拍到他看似发福的照片，引来不少网民对他身材变化的讨论。他接受《联合早报》专访时，被问在看到这些舆论时是什么心情，直接反问：“你觉得我看起来大只还是小只？”

记者看过网上流传的照片，自然潜意识地观察他本人的状态，结论是，他真人确实不胖，也没有网图夸张。他笑说：“我一年四季的变化很大，就像股市一样，有时跌有时涨。因为我特别爱吃，所以来新加坡其实很紧张，因为（食物）太好吃，海南鸡饭、肉骨茶，还有黑胡椒螃蟹。因此在台上的我，有的时候每一场都长得不太一样。”（潘玮柏还多了几个外号！点击视频看是哪些！）

潘玮柏对于外表的言论不在意，反倒觉得更轻松。（唐家鸿摄）

不过潘玮柏并不在意这些关于外表变化的言论，他说：“我觉得是件好事，毕竟娱乐圈嘛，我不一定要用歌曲让你开心。如果我真的变成那样，我可能会难过，但是因为没有变成那样子，所以我觉得还不错。”

“身材变化”的照片在网络流传后，他反而感到更轻松，因为大家都会不约而同地感到惊讶，说“潘玮柏你没有那么胖啊”，让他感到开心。他说：“如果言论是针对人格，而且不是真实的，那会非常的不开心。可是像这种外表的东西，我其实没那么在意。因为外表不是很重要。”

从翻唱找回自己的声音

潘玮柏出道早期的作品有不少翻唱歌曲，他坦言当时只是照公司安排的去做，后来慢慢开始想做属于自己的音乐。他说：“当时也会碰到一些质疑，确实比较辛苦，因为几乎没有人相信我。20多岁的时候默默摸索，30岁更了解自己要干什么，现在40岁就完全了解自己了。”

潘玮柏在音乐道路上默默摸索，开始做属于自己的音乐。（唐家鸿摄）

被问现在灵感从何而来，他说：“从生活里，像是看电影，比如我写《24个比利》是因为看书，《王者之声》是因为看了电影《王者之声：宣战时刻》（The King’s Speech）。我喜欢歌曲里有内容，比如我有首新曲叫《今夜不回家》，要说的是，其实不回家的背后是有原因的，不是因为不喜欢这个家，而是说我是个男人，在外面吃了苦，不想把负面情绪带回家里，所以要在回家之前把情绪宣泄掉，回到家还是有担当的那个人。”

潘玮柏曲风多样化，他说近来无论是快歌或慢歌，都喜欢写有节奏性、动感的歌。他最近发布两首新歌《我们知道就好》和《狂爱》，前者抒情，后者嘻哈。他说：“有很多人在网络或是在我身边会抨击我，粉丝肯定会不开心。《我们知道就好》要说的就是不用去相信那些博眼球的标题，活得正、活得开心就好了。”《狂爱》则是中西合璧的作品，他和美国嘻哈歌手T-Pain合作，再加入自己的风格。

对新加坡回忆满满

除了热爱新加坡的美食，潘玮柏也对新加坡有亲切感，他回忆早年来新加坡办签唱会，还有和台湾组合Energy一起跑宣传的日子，“有时候去一些肉骨茶店或是餐馆，里面都还挂着我们的照片。那时候好瘦，哈哈。”

潘玮柏（站者左一）和台湾组合Energy在2003年时曾来新宣传。（档案照）

潘玮柏首次来新是2003年和Energy到新加坡南洋理工学院办校园演唱会，那时潘玮柏出道不久，常常来新举办签唱会。如今阔别十多年，他2024年终于再次来新开唱，笑说：“这么久没来新加坡，我觉得我在新加坡还是个新人。我刚出道的时候，每一两个月就来，后来就比较少了。所以每次在新加坡都会觉得格外兴奋，那时候粉丝们给我的支持都记在心里。所以对新加坡一直有很厚的情感，当然东西也好吃，哈哈。”