从谷底翻身 西蒙妮快乐绽放

西蒙妮·拜尔斯再战奥运 Simone Biles Rising

可在Netflix观看

西蒙妮·拜尔斯，巴黎奥运最耀眼的明星之一。

Netflix趁势推出以她为主角的纪录片，两集率先上线，从2021年东京奥运之前持续追踪至她通过选拔备战巴黎奥运的过程。与此同时预告另外两集将在今年秋天登场，看来是准备将刚结束的赛事片段放入片中。

这是被誉为美国最伟大体操运动员的西蒙妮，一段重生之路。

19岁达到人生高峰，2016年里约奥运惊艳世人夺得4金1铜，体操界共有五个以她专属命名的动作，人人等待见证她在东京奥运再次缔造奇迹，岂料表现失常中途退赛。

她形容当时感觉大脑和身体彷佛被困住了，周遭世界“静默无声，什么也听不见，如果可以逃离那座体育场，真的会这么做”；无能为力，只能到此为止。曾受千万人拥戴，一夕之间从神台坠落，遭抨击抛弃团队，被嘲笑为“逃兵”、“失败者”。

最好看的成功故事，一定是历尽艰辛；名成功就之后堕入谷底再翻身，更是真正能打动人心。

东京奥运后陷入迷惘

出身贫寒，酗酒滥药的母亲被判定无能力抚养孩子，西蒙妮幼时辗转寄养家庭，6岁由外公获得领养权。得以打破藩篱成为美国少有的非裔体操明星，当然克服过重重难关。

表面风光，大家视她为楷模，她却只想当平凡人。以她命名的体操动作，不管做过多少次，她每回表演前内心都充满恐惧。“大多数时候，我只是尽量不让自己死去。”她说。

东京奥运黯然退场之后，她更是陷入羞愧、迷惘、自我怀疑。此时，美国体操协会丑闻被揭露，队医Larry Nassar（拉里纳萨尔）19年来不断猥亵性侵女选手，超过500个幸存者出面指控。

因性侵创伤陷入抑郁

体操协会掩盖事实，小女生们长期被剥削的训练方式等细节，也被公开。骇人听闻的事件在Netflix另一部纪录片《体操A级丑闻》（Athlete A）详尽呈现，强力推荐大家观看。

东京奥运之后，西蒙妮（右）与美式足球员乔纳森欧文斯相恋、结婚。（Netflix提供）

西蒙妮公开自己是幸存者，过往的创伤让她陷入抑郁状态。她远离精英训练，人生不再只有体操。与美式足球员Jonathan Owens（乔纳森欧文斯）在网上相识，然后恋爱、结婚，有了自己家；那一年半她断断续续回到训练场，慢慢找回感觉，直到2023年才开始认真练习。

26岁复出，这一次，真的是为了自己。不愿人生故事就此在失败中告终，奥运是她的未竟之志。

2023年第六度参加体操世锦赛夺冠，重拾信心，西蒙妮说：“我没有想着一定要追求完美，这次我告诉自己，只要双脚着地、敬礼，这样就好了。”从哪里跌倒就在哪里爬起来。没人料到她竟能重整旗鼓以27岁“高龄”又一次征战巴黎奥运，还风光再获3金1银。

真正享受体操的乐趣

本届奥运最美丽的画面之一是在自由体操项目颁奖台上，只得银牌的西蒙妮与得到铜牌的队友Jordan Chiles（乔丹切尔斯），笑容满面单膝跪地恭迎冠军，巴西的Rebeca Andrade（丽贝卡安德拉德）。

西蒙妮放松了，自在了，享受着体操的乐趣。看过纪录片的人，必能体会她那一刻发自内心的快乐。