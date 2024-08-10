记者大声说：别让努力沦为悲哀下场

曾在新加坡发展的中国演员戴向宇，最近无辜陷入“嫖娼风波”。短时间内“自证”、发声明，以及太太力挺的动作，让大部分网民相信戴向宇是清白的，但戴向宇提到自己之前沟通的工作全部叫停，可见被传有“劣迹”的杀伤力多大。惹起事端的“源头”——中国艺人张昊唯，已承认自己“信谣传谣”造成错误并为此道歉，但愿这个道歉和澄清能够及时发挥效用，让戴向宇重新回到荧幕前。努力若被无妄之灾淹没，跟努力不被看见，同样悲哀。——赖婉丽

本地歌手蔡健雅（Tanya）9月14日将三度唱进高雄巨蛋，为了给观众带来惊喜，她近来苦练体操，在社媒上传腾空旋转后翻的片段，让网民惊叹“根本是奥运体操女神”。Tanya在台湾耕耘多年，夺下四届金曲奖最佳女歌手，成绩有目共睹，也一直是新加坡的骄傲。可惜这些年来她鲜少回新加坡表演，媒体访问也屈指可数，新加坡歌迷什么时候能再近距离看她的演出呢？——李妙音

蔡康永最近受访，分析了明星和网红之间的差别，“明星上节目靠才艺，生活是神秘的，上节目会有对比的趣味；网红展现生活，越贴近民众越有亲切感。如果请网红上节目，太重复生活的部分，对观众来说没有新鲜感。”的确，当今娱乐圈，明星和网红之间的界线越来越模糊。流量说话的时代，才艺似乎不再被摆在首位，有人愿意听你说，似乎远比你说什么、说得如何，来得重要。 ——曾慧仪