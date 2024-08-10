英国波霸遭通缉 土耳其拉皮返英被捕

（外讯）两度宣告破产缴不出欠税却有钱出国整容，有“英国波神”之称的46岁Katie Price（凯蒂普莱斯）因欠税又缺席法院听证会而遭通缉，早前在土耳其完成拉皮后回返英国时，在伦敦希斯罗机场被捕。

Price整形上瘾，曾做过17次隆乳手术，从C罩杯升级到G罩杯，并曾以艺名“Jordan”当模特儿。红极一时的她出书、上实境节目、拍电视电影“Sharknado 5: Global Swarming”（《鲨卷风5》），还曾推出个人系列商品。不过，她近年来事业不顺，2019年11月第一次宣告破产。

她2024年2月被法庭宣判，接下来三年必须从她在OnlyFans网站每月收入拿出40%，偿还她首次破产的相关债务。她因为缴不出超过75万英镑（约127万新元）的欠税，3月再度宣告破产。报道说，法官曾严正警告她必须出席7月30日的听证会，否则会被逮捕。

想不到，Price无视法官的警告，早前去土耳其做第六次拉皮手术，据报道费用约1万英镑（约1万7000新元）。她回返英国后，当着儿子的面前在机场被捕，后来交保获释，法官给她最后一次机会，警告她一定要出席8月27日的庭审。

Katie Price去土耳其整容。（互联网）

此外有报道称，她在土耳其完成整容手术后，脸上贴满胶布且耳边可见血痂，穿着比基尼在酒店泳池晒日光浴，样子有点吓人而遭其他住客投诉。