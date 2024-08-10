香港艺人“倒贴”也要北上大陆发展

（综合讯）“视帝”陈豪拍陆综，首次踏新疆吐鲁番展开探索之旅，陈自瑶和张振朗北上拍剧排场大，粉丝天天片场等候！

近年来，香港娱乐市场逐渐萎缩，艺人们纷纷北上中国大陆发展，甚至连香港无线电视（TVB）也有大部分剧集选择和中国大陆平台合作，艺人往返中国大陆开工已成习惯，虽然风尘仆仆、住宿未必安排好，但很多演员情愿“倒贴”租酒店在那里逗留，务求有更多休息时间。

陈豪首赴新疆拍陆综

根据香港媒体报道，TVB目前有《刑侦12》、《巨塔之后》及《金式森林》等剧都在佛山、清远、顺德及深圳等地取景拍摄，数十演员于中国大陆“打滚”，就连视帝陈豪早前都罕有拍摄央视综艺节目《乐在旅途》第2辑，与大陆歌手胡夏、白举纲、希林娜依齐齐到新疆拍摄。除了在葡萄沟之外，陈豪在该节目中更一尝当地烤全羊、薄皮包子等美食。他在接受香港《东方日报》访问时说，自己不是第一次接陆综，但类似《乐在旅途》形式的综艺则是第一次，他说刚开始有点担心，毕竟自己的普通话（华语）说得不太流利，怕对方听不懂自己在说什么，也无法好好表达，但是拍摄过程并没出现这个问题，都算庆幸！

陈自瑶开工不忘大派心心，看来拍得好开心！（取自互联网）

张振朗边走边跟粉丝挥手。（取自互联网）

陈自瑶张振朗 拍剧排场大

陈自瑶（YoYo）和张振朗目前正在中国大陆拍摄《刑侦12》，拍摄地点不时引来大批粉丝守候，张振朗于播毕不久的《反黑英雄》中角色讨好，大陆圈粉不少，而“直播带货女王”YoYo也吸纳不少粉丝，现时她边拍剧边做直播，更可于大陆周围取景拍片。

她受访时说：“好多观众都看到我们的剧，这么多年都储到一些粉丝，我都好Surprise有那么多粉丝等我，她们等了好几个钟，我都有点受宠若惊，确实是好开心的。”

而张振朗也不讳言拍得开心，更多谢粉丝支持，他谓：“我知道她们每次都等好久，如果不影响拍摄之下，我都想和她们拍照。”