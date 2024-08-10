BLACKPINK为电影造势合体谢票 千人逼爆会场

（综合讯）出道八周年，韩人气女团BLACKPINK为电影造势，相隔近一年再合体，千人挤爆会场。戏票更被炒高20倍。

前天是BLACKPINK出道八周年纪念日，为宣传上月底在戏院上映的世界巡迴演唱会电影《BLACKPINK WORLD TOUR’BORN PINK’IN CINEMAS》，星期五（8月9日）四女难得现身首尔永登浦时代广场，这也是她们自去年9月结束世巡后，相隔11个月再度合体，吸引逾千名粉丝到场争睹偶像风采，逼爆会场。

为配合BLACKPINK的应援颜色，主办方特地在场内铺上粉红色地毯，四女亮相粉红地毡，与逾千名歌迷打招呼后，便移步往戏院谢票，全场只有400多席，由于机会难逢，前排座位的戏票由原价200多港元（约34新元）炒高至4000多港元（约680新元）。

除了谢票之外，BLACKPINK前天也出席成军八周年纪念日，与88名幸运粉丝举行非公开签名会，成员Jennie、Rose、Jisoo与Lisa难得同框，各自卖萌，活动结束后，又急不及待在社交网分享合照兼派心，Jisoo发文感谢大家过去八年的陪伴与支持。

四人各有发展 明年办世界巡唱

BLACKPINK四女不跟YG事务所续签个人合约，各自有自己的发展，Jennie（金珍妮）去年12月24日宣布成立“ODD ATELIER”自当老板，目前以录制综艺节目、当空中飞人出席各大时尚活动为主；Jisoo（金智秀）今年1月2日加入哥哥创立的婴儿健康食品品牌Biom。

泰籍成员Lisa（拉莉莎玛诺班）今年2月8日成立个人品牌“LLOUD”自当老板，目前除了出席各大精品与赛事活动之外，也跟富贵男友Frederic Arnault约会旅游，还在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，参演的HBO影集《白莲花大饭店3》确定2025年播出，而Rosé（朴彩英）今年6月18日签给“YG娱乐”相关公司“The Black Label”，除了出席时尚活动、接运动品牌代言，也正在规划全球巡演活动。

有消息指出，BLACKPINK去年11月出席英国白金汉宫国宴后，星期五终于同框并正式全面“复出”，也确定会在2025年举办世界巡回演唱会。

另外，YG事务所星期五公布第二季业绩由盈转亏，赤字高达6270万港元（约1065万新元）。