称只喝一杯啤酒 SUGA酒精测试0.227%超标

（首尔讯）韩国天团BTS成员SUGA（闵玧其）日前认酒驾但称只喝一杯啤酒。不过，韩国媒体8月9日报道，SUGA在事发后的酒精检测显示酒精浓度高达0.227%，遭质疑不止喝一杯啤酒，而且闯祸后避重就轻，因此被挞伐。

根据韩国“道路交通法”，如果血液中酒精含量达到0.08%以上，将被吊销驾照并判处一到两年有期徒刑，以及罚款500万到1000万韩元（约5000到1万新元）；若超过0.2%则将加重处罚，处以两到五年有期徒刑并罚款1000万到2000万韩元（约1到2万新元）。报道说，SUGA被测试出0.227%的酒精浓度，比酒驾女星金赛纶（Kim Sae-ron）的0.2%还要高。

在服兵役的SUGA于7日爆出下班酒驾的消息后，他和所属的经纪公司“Big Hit Music”都第一时间认错道歉，然而当时公司声明称他使用“电动滑板车”（kickboard），却被警方打脸是“电动车”（scooter）。据报道，警方相关人士透露，“SUGA骑的车为电动摩托车，该交通工具没办法被分类为PM（Personal Mobility）”，因此适用刑法跟汽车酒驾同类。所谓PM的最高时速不超过25公里，机器本身重量低于30公斤。