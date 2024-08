上周票房：观众好奇想看AI回春版成龙

迪士尼的《死侍与金刚狼》毫无悬念,再度蝉联上周票房冠军,相信它应该还会继续霸榜几周。“死侍”贱嘴加血腥,发挥爽片极致潜能,横扫全球票房,让它成为名副其实的漫威票房“救世主”。

华人动作巨星成龙主演,唐季礼执导的新片《传说》,一开映就登上第4名。不过,这部电影在中国票房、口碑双失,投资3.5亿人民币(约6470万新元)的电影,在该地最终只能以8000万人民币(约1480万新元)的成绩翻车收场,堪称票房惨案。

片中用了大量AI人工智能打造27岁的年轻版成龙,虽然遭遇吐槽声不断,但就电影宣传角度而言,有声胜无声,相信仍会因此吸引好奇观众入场,亲自印证“真的有那么糟吗”。

另外,日本动画夯片《剧场版蓝色监狱-Episode凪-》成功杀进10大。爱情喜剧片圣手Greg Berlanti(格里格伯兰蒂)执导的新作《飞月情海》也开画得利,登上第8名。

《金孙暴富攻略》续航力不减,反倒是梁志强的励志片《小孩不笨3》被挤出榜外,后者8月16日在中国开映,就看它能否在该地创下票房佳绩。

2024年8月1日至8月4日票房排名

①(1)死侍与金刚狼(Deadpool & Wolverine)

②(2)神偷奶爸4(Despicable Me 4)

③(3)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

④ (新)传说(A Legend)

⑤(4)龙卷风暴(Twisters)

⑥(5)长脚怪(Longlegs)

⑦(新)剧场版蓝色监狱-Episode凪-(Blue Lock The Movie -Episode Nagi-)

⑧(新)飞月情海(Fly Me To The Moon)

⑨(6)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

⑩(7)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)