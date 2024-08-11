上周票房：观众好奇想看AI回春版成龙

迪士尼的《死侍与金刚狼》毫无悬念，再度蝉联上周票房冠军，相信它应该还会继续霸榜几周。“死侍”贱嘴加血腥，发挥爽片极致潜能，横扫全球票房，让它成为名副其实的漫威票房“救世主”。

华人动作巨星成龙主演，唐季礼执导的新片《传说》，一开映就登上第4名。不过，这部电影在中国票房、口碑双失，投资3.5亿人民币（约6470万新元）的电影，在该地最终只能以8000万人民币（约1480万新元）的成绩翻车收场，堪称票房惨案。

片中用了大量AI人工智能打造27岁的年轻版成龙，虽然遭遇吐槽声不断，但就电影宣传角度而言，有声胜无声，相信仍会因此吸引好奇观众入场，亲自印证“真的有那么糟吗”。

另外，日本动画夯片《剧场版蓝色监狱-Episode凪-》成功杀进10大。爱情喜剧片圣手Greg Berlanti（格里格伯兰蒂）执导的新作《飞月情海》也开画得利，登上第8名。

《金孙暴富攻略》续航力不减，反倒是梁志强的励志片《小孩不笨3》被挤出榜外，后者8月16日在中国开映，就看它能否在该地创下票房佳绩。

2024年8月1日至8月4日票房排名

①（1）死侍与金刚狼（Deadpool & Wolverine）

②（2）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

③（3）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

④ (新）传说（A Legend）

⑤（4）龙卷风暴（Twisters）

⑥（5）长脚怪（Longlegs）

⑦（新）剧场版蓝色监狱-Episode凪-（Blue Lock The Movie -Episode Nagi-）

⑧（新）飞月情海（Fly Me To The Moon）

⑨（6）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

⑩（7）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）