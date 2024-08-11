2024巴黎奥运会闭幕式 Olympic Games Paris 2024: Closing Ceremony

5频道 12日凌晨3.00

经过两个星期的激战，2024年巴黎奥运会将在本地时间12日凌晨3时举行闭幕式。为了庆祝奥运会阔别100年后回到巴黎，开幕式别开生面搬到见证巴黎世世代代历史变迁的塞纳河上，并请来巨星Lady Gaga（女神卡卡）和Celine Dion（席琳迪翁）等献唱。据悉，闭幕式将回到法兰西体育场举行，艺术总监Thomas Jolly（托马斯乔利）先前释出一段名为《记录》的30分钟演出内容，表演将“奇迹”和“反乌托邦”结合，象征奥运会是一座“脆弱的纪念碑”，他和团队想象奥运会已经“消失”，有人将在遥远的未来将其重现。

因2028年奥运会将移师洛杉矶举行，有美国媒体称，阿汤哥Tom Cruise（汤姆克鲁斯）会现身闭幕礼，并上演一场“不可能的任务”的表演，然后通过在大西洋两岸拍摄的视频片段，完成在巴黎和洛杉矶之间的旗帜交接。

僵尸山雀 Zombie Chickadee

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

钱小豪（右）片中是首屈一指的驯鸟师茅山豪，大战变异物种。（星和视界提供）

动作惊悚片，主演：钱小豪、王蕴凡、何美璇、何其炜。首屈一指的驯鸟师茅山豪在凤凰岛遭遇变异物种袭击，岛上不断有人离奇失踪，人心惶惶。为了探寻真相，豪哥与治安队队长孟前冰释前嫌并通力合作，一步步逼近真相，大战变异物种。

上山下海住一晚（首播）

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上7.00

由五名懂得户外生活的玩家——雷艾美、八弟（萧志玮）、阿杰（黄世杰）、Max（杨盛尧）、小林贤伍，计划好一趟上山下海两天一夜的行程，与观众分享台湾最棒的山林旅旅游秘境。

南风。六堆：竹田车站（首播）

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

电视电影，主演：王文澐、张世、张诗盈、许仁杰、蔡颐榛（五熊）。一个炎热的午后，四班靠站的火车，三个没有交集的过客，交织出一段有趣的故事。以客家、华语播出，附中文字幕。