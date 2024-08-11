影评：携手之感动 人生之必然

我认了。这篇影评根本没法子写。掷笔（应该是键盘吧）投降。

上网一刷，无论是日本漫画家藤本树的短篇神作“Look Back”，还是据此制作的、由押山清高编剧执导的日语动画片《蓦然回首》，各地粉丝的评论和致敬视频都已是成箩成筐。其中分析之精微透彻，赞颂之直上九霄，连“中文译名《蓦然回首》失之千里，英文的‘Look Back’才是抓到了语带双关的多义性，更合乎本片的内涵”这一点，都已经被很多人看出来。似乎我再有什么评点都已是后知后觉，烈日之下添烛火。

都不喜欢藤本树

更重要的是，《蓦》确实饱含蠢蠢然缠紧心窝的感人力量，蕴藉丰厚，各种信息（包括大量容易错过的暗示与呼应）交织交映如锦绣。明明片长只有58分钟，比很多日本动画电影都短得多，看完之后却浑然不觉其短，只仿佛观览了一个努力奋斗者的小半生，在一个敏感心灵珍藏多年的满库无形宝藏中间巡了一遍。对于这样一颗浑圆剔透、堪称完美的玉球，何必再说什么，只能直接请大家去亲手摩挲掂量，亲身体验。

其实我原本都挺不喜欢藤本树的漫画，排斥他那些不屑于雕琢秀美的画风和故事情节。他目前非常火红的《电锯人》，只追看了一点就开始觉得相当可厌。他的短篇漫画《妹妹的姐姐》跟“Look Back”一样，都是讲两个女生的感情，讲艺术道路上的辛苦挣扎与停停走走，可我翻完了前者还是皱眉。

偏偏“Look Back”就与别不同，显然注满了藤本树不畏自我剖视的痛苦，硬是从自己肺腑极深处掏挖出来与大家分享的东西。这些东西完好地转送到《蓦》这部影片里，温柔且至诚展现，使得观众完全可以透过藤野和京本这两名主角，深切感受到藤本树本人作为一个漫画家努力精进的喜悦，长年的付出以及起起落落，还有与同好知音同行，携手创作佳品的幸福感。（两名主角结合了她们的名字，在联合作品署上笔名“藤野京”——这样的细节竟已足以令人心下一暖。）与此相随的夜静海冷之孤独与悲伤，当然亦不在话下。《蓦》无非为对纯真友爱和献身从艺的一首悲喜颂歌。

动画版的一大增值之处，是配上了由中村遥作曲，十分应景应情应时的音乐。就这样，我在影院看到最后，不得不把回肠荡气的片尾曲“Light song”听到最后一个音符，一面让片尾字幕滚到尽头，一面注视藤野那默默伏案工作，始终不曾“蓦然回首”的背影（这当然就是所谓“Look Back”要让我们look的back）。当她窗外的天空，渐渐从暮色转入夜冥，我后面的观众也开始传出一下下的吸涕声，让我知道我不是唯一的爱哭鬼。

就这样，《蓦》竟然提携我超越了对藤本树的厌恶，品尝了一轮既甜又苦，叫人惜缘知命的沧桑醇味。

超越偶然 拥抱必然

《蓦》带给我最大的感动，正是在于让我从另一种角度，探求了好几部动画佳片一直在暗暗揭示的人生奥秘，也就是所谓的“命运”。人生有许多幸运或不幸的条件与遭遇，或许多为偶然，我们不必为之过于激动。可是，在偶然之外，大抵另有一些多少植根于个人本性的必然性，如藤野和京本之无论如何都必然相遇同行。我想，我们只有到超越偶然，全心抓住必然，从中尽力发挥自己的潜能，走出自己该走的道路，才算得上有所长进吧。

秋风落花拾不尽，蓦然回首，劝君惜取眼前人。