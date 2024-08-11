为看奥运少唱十分钟？陈奕迅复工场被嘲赶下班

（宁波讯）陈奕迅6月初在香港打网球中暑休克倒地，导致腮骨骨裂，下巴伤口更深至见骨，即时送院缝了30多针。医生建议他休养八周，其重庆及佛山巡唱被迫延至明年才复办。

经过两个月休息，陈奕迅9日于宁波正式“复唱”，状态相当好，整晚唱足30首歌。但面对当地40度高温，他频频擦汗，最后索性出动大毛巾，现场歌迷大叫“辛苦了”。他引用中国跳水运动员全红婵的经典对白：“好像全红婵说‘哪个不辛苦！’”，引来全场笑声。

接着他忍不住问：“这么热的城市是怎么生活？”歌迷高呼：“老公脱衣服！”他笑说：“老公肥了，你都看见啦！等我先好看一些啦！”之后他又说：“脱衣服不会出现在我演唱会上……音乐会重点不在肚子有多硬，要看腹肌的话，就看我其中一个偶像郭富城，他真的练得非常厉害。”

在演唱近30首歌后，陈奕迅在歌迷热烈要求下再度出场，安可唱了《十年》及《明年今日》为演唱会划下句点。在返回酒店途中，陈奕迅妻子徐濠萦在IG限时动态发帖，可见车中的电视正播放奥运乒乓球男子团体金牌战，她还写上“迫不及待看乒乓团体樊振东”。

该帖让入场歌迷吐槽：“好家伙，难怪安可两首就溜，原来是要看樊振东！”，“他今晚提前10分钟下班，他9点45就下去了！飞速！”但也有歌迷护航，认为安可已经唱了两首，陈奕迅已经完成表演，散场时间提早也可以接受。

徐濠萦在IG限时动态发帖“出卖”老公陈奕迅。（互联网）

陈奕迅在10日的宁波演唱会上透露身体恢复的进度：“颚骨有一些裂开，动得太多肌肉就会酸酸的，但我不用它，可能以后唱歌就嘴张不开。”他接着幽默地唱歌演示，台下被逗笑后他说：“现在还很好笑，到时候就不好笑了。”