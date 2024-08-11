胜利出狱后首受访 否认再创业

（首尔讯）韩国男团BIGBANG前成员胜利（Seungri）过去身背九项罪名，遭起诉并关了1年6个月后，于2023年2月出狱，就此告别荧光幕。但他经常到海外旅游，尤其是跑遍各大夜店，每次行踪都会引发热议。他出狱后，不断有传闻说他要重操旧业开夜店，11日他首度面对媒体受访，否认一切谣言。

胜利出狱后周游各国，其中多次在东南亚被捕获身影。对此，胜利接受韩国媒体《日间体育》访问时澄清，他过去在柬埔寨出席派对被拍到，纯粹是参加朋友的啤酒吧开幕式，“我只说觉得柬埔寨很好，但有报道说我要在当地投资，那不是真的。”

当时有视频拍到他在派对上喊着“我要把GD（G-DRAGON）带来”，被大批粉丝痛骂。胜利解释：“我太沉醉于气氛之中，非本意提到了前成员，没能安分守己，我的行为错了，不会再有那种事发生了。”5月他又被传要在香港开夜店，他同样否认：“不是事实，我完全没想过，我如果又要开夜店，不觉得太不合理了吗？”

胜利切割任何与夜店的关联性：“关于那行（夜店）我一次都没想过，也没有任何计划，更没向任何人说过，当时那个事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用这点（造谣）。”

聊起出狱后的生活，胜利抱歉因私事一直登上媒体版面：“跟家人一起度过的时间很多，很平凡地活着，我从以前就爱去海外，虽然常常出国，但我完全没有要再创业了。”