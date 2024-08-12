娄峻硕收起焦虑 切换身份重获新鲜感

台湾歌手娄峻硕6月中发行新EP“Businessman”，在亲自创作的歌曲《商务舱》中，一段歌词“最好收起你的焦虑”重复率特别高。他接受《联合早报》视讯专访时被问及这句话，解释当初在填词时并不是强调要把焦虑收起来，而是“提醒自己和很多人比起来，现在已经过得很好，不用把自己逼那么紧，逼得那么焦虑。”

那最近一次的焦虑是什么时候？娄峻硕笑答：“随时啊，我每天都焦虑。比方说会不会回答不了你的问题，这个访问会不会没人看到，新加坡演唱会会不会坐不满……”

焦虑归焦虑，娄峻硕说他能够快速调适好心境。记者借机抛出各种假设让他回答，如“新歌点击量不好？”他说“没关系歌再写就有了”，再问“演唱会坐不满怎么办？”他指：“代表还有很多人不认识我，这样我还可以让更多人再认识我。”

娄峻硕星期五（8月16日）将在新加坡开唱。这是他出道以来，首次以个人之姿来新办演唱会，“很期待带给新加坡粉丝朋友们一个不一样的体验。五坚情的音乐可能是比较偶像的那面，个人（演出）的话会有比较多摇滚或嘻哈元素。”

坦言还处在“被挑”阶段

娄峻硕2023年10月向交往7年的女友焦凡凡求婚成功。曾有音乐人说，稳定美满的生活会扼杀创作灵感。被问及这个说法，娄峻硕表示认同，但他觉得生活本来就须要自己去创造一些刺激，“就好像一段稳定的感情里面，其实也需要去创造一些新鲜感，才可以长时间维持下去。所以我觉得还好，我一直在努力尝试不一样的事情，维持我的创作灵感。”

娄峻硕举例，演戏就是其中一件跨出舒适圈的事，“去了解不一样的角色，认识不一样的环境。”他2022年参演第一部电影《我吃了那男孩一整年的早餐》，新作品《夏日的柠檬草》最近刚在台湾上映，9月19日将在新加坡公映。

娄峻硕（右起）与李沐及曹佑宁合作电影《夏日的柠檬草》。（取自电影官方脸书）

聊及是否有在刻意挑选青春校园题材，他直言：“我不挑，因为我还不是很厉害的演员，现在还在一个被挑的阶段。”他透露，其实在两部电影之间拍了两三部戏剧作品，角色类型都不一样。

娄峻硕坦言，非常开心可以在歌手和演员两个身份之间切换。“有点像是当歌手的身份突然去休个假，歌手每天都在做一样的事，但我不喜欢一直做一样的事情，创作、演出，有时候好像有点腻。但跳出这个身份去拍一两个月的戏，到（台湾）南部住，就有在放假的感觉。拍完戏再回到歌手的身份时，又会是全新的自己。”