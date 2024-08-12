汪星人的奇思妙想 Inside the Mind of a Dog

Netflix 已上线

在这部纪录片，Rob Lowe（罗勃洛）揭开世界上最受欢迎的宠物——狗狗的神秘面纱，探索它们的内心想法，了解它们做出各种行为的原因，以及是否真的像我们爱它们那样爱着我们。

自行车王严福童

Viu 已上线

改编自朝鲜脚踏车英雄严福童的真实历史事件，讲述在日本统治朝鲜时期，日本人为了打击朝鲜人的民族意识，展示日本人的统治力，举办了全朝鲜脚踏车大赛。让日本人意外的是，一个名叫严福童（郑智薰饰）的脚踏车手脱颖而出，打败了所有来自日本的参赛运动员，让日本政府的计划落空。严福童越战越勇，持续十几年活跃在许多赛事并节节胜利。他抚慰了当时殖民统治下人们饱受创伤的心灵，成了朝鲜的民族英雄。

浴水重生

8频道 晚上9.00

失联多年的未婚妻Fion突然约俊杰见面，忐忑的他决定再续前缘，无奈对方送上喜帖。天晴和Perry在交友软件上交流，长峰莫名地不是滋味，竟以假名Richard和天晴网聊。王家协助希琳克服对水的心理障碍，在渐入佳境之际，希琳的弟弟希望却被同学Zed冤枉，愤而离家。希琳为自己给希望添麻烦道歉，姐弟相互谅解和鼓励。

打包袱，盗取命运

U频道 晚上10.00

韩剧。巴宇（丁一宇饰）看似熟练各种坏事的街头流氓，实际上是专门将无法改嫁的寡妇绑到她们心上人手中的“爱的传令使者”。某天，巴宇和好友执行“打包袱”任务时掳错对象，没想到那个人竟是火仁翁主李水镜（权俞利饰）。水镜虽然处于让人羡慕的翁主地位，却无法主导自己的命运，只能将内心的热情隐藏在王室身份和威严之下。水镜在出嫁前夕接到未婚夫身亡的噩耗，自此成了足不出户的寡妇，被巴宇绑走后，展开了惊涛骇浪的生活，也有了寻找自我的机会。

女孩上场第一季

Eazie TV·客家电视 晚上10.00

主演：蔡嘉茵、范姜泰基、张瑀希、谢丽金、高英轩。获提名金钟奖最佳戏剧，故事围绕一群各有个性但都热爱篮球的女孩们。有一天，她们听说将有从甲级球队转学到楠乡就读的学生，让她们萌生挑战甲级，甚至进入八强前进小巨蛋的期望。以客家语、华语播出，附中文字幕。