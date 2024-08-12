孙政《衡门有狐——临江仙》仙侠造型曝光

继古装剧《五福临门》后，本地小阿哥孙政在中国再次参与于正制作、卡司强大的仙侠剧《衡门有狐——临江仙》，这回与他演对手戏的包括中国顶流艺人，如曾舜晞和白鹿等。

故事讲述了四灵仙尊李青月（白鹿饰）与大成尊者白九思（曾舜晞饰）相爱相杀，最终解开误会，共度劫难拯救苍生的绝美仙侠爱情故事。

这部剧由智磊执导，是中国一位很有名气的大导演，曾经执导过爆款剧《那年花开月正圆》。

孙政在接受《新明日报》访问时表示剧里饰演龙族的后裔龙渊，“他是白九思的大弟子，天庭的执法者，也是他师尊最忠诚的追随者，也因此对李青月非常有敌意。 ”

对于自己的龙族造型，孙政认为很酷，“全身上下都是3D打印的龙，从龙头到龙尾。看到的人都说很不一样。演员都喜欢看到自己造型的可塑性，所以这是一个很棒的体验。”

白鹿和曾舜晞剧里相爱相杀。（取自网络）

盼新中两地发展

孙政早前参演《五福临门》的造型是古代风度翩翩的富家子弟，这次则是霸气十足的龙族仙侠造型。孙政表示两个造型都喜欢，很不一样。网友们也纷纷大赞孙政的龙族造型一流，有巨星的风范，非常期待剧集播出。

首次参演仙侠剧，孙政在开拍前看了好几部仙侠剧熟悉神仙的仪态、台词以及打斗动作。这也是他第一次吊钢丝，所以之前安排了动作训练，学习剑花、吊钢丝。

接下来，孙政在年底会开拍一部新加坡电影，不久就会展开训练了。他希望自己的事业能在本地和中国两边同时发展，“虽然渴望在中国继续接戏，但也想念在新加坡拍戏，希望能参与有意思的制作。”