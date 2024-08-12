电台DJ“首秀” 皓皓打70分

“千变王子”摇身一变当电台DJ，今早“处女秀”值早班，昨晚辗转难眠，前后醒来几次。

皓皓从今天开始加入电台96.3好FM，和丽仪、思远周一至五主持早班节目《哇！皓有仪思》，适逢农历七月，皓皓又有主持邀约，昨晚在义顺23街主持“YS ONE中元会”歌台结束后火速回家，也让嗓子休息，但因为太兴奋，凌晨1时多才入睡。

他昨晚受访时说：“这两天都有主持歌台的活动，12日早上就是第一次在96.3好FM中作为主持人亮相，为了以最佳状态出现，歌台结束后，就马上冲回家睡觉。”

皓皓也透露，这几天都在保养嗓子，喝温水，歌台开始前，也会看情况吃开声药。

或许是因为首次当电台DJ，心情难免紧张过度，今早皓皓再次接受《新明日报》访问时表示，虽然约凌晨1时才入睡，却前后醒来好几次，“我3点半和4点半都醒来，然后就是5点钟，赶快洗刷就赶到电台。”

皓皓说自己辗转难眠，主要是担心和内心有一份责任感，“毕竟是第一次，难免会担心这个和那个，不过，还好今天还蛮顺利！”

他接着感谢两位搭档丽仪、思远和节目监制国贤一旁的协助与提点，自己才不会“手忙脚乱”

问皓皓为自己今早的表现打几分？

“嗯，70分吧！”他坦言自己是广播新人，还有很多东西需要学习，像控盘、报新闻等，“我已开始练习如何报新闻！”

今早献出“第一次”，皓皓觉得最大的挑战是如何接话，脑袋时刻保持清晰。

主持费4位数

今早节目中的“空中记者会”单元，有听众问他加盟96.3好FM的酬劳，他笑着说：“有4位数！”

两位搭档丽仪和思远也十分满意今早的节目，思远说虽然前面三个小时，自己感觉有点“兵荒马乱”，但后面的一个小时经沉淀后，发现三人的默契非常好，他给今早节目打了80分。

丽仪则打了85分，她说：“节目进行得很顺畅，虽然有些小状况，像撞话，不过整体来说都很流畅、自然。”

直播室摆放黄梨、干粮柴鱼、发糕、香蕉，讨个好彩头。（96.3 好FM提供）

摆黄梨发糕 讨个好兆头

今早《哇！皓有仪思》开张大吉，皓皓、丽仪和思远准备了食物，讨个好兆头。

96.3 好FM直播室一角，今早摆放了黄梨、干粮柴鱼、发糕、香蕉等，皓皓说讨个好意头，“像香蕉的蕉，福建话念招，有招财的意思；柴鱼的柴谐音是财，合起来是招财；黄梨是旺，寄往我们的节目旺旺旺呀！”

此外，为了节目，皓皓和丽仪、思远也第一次唱饶舌歌曲，皓皓说歌词是三人合作写的，旋律很有过年的感觉，就是要给听众一些新气象的感觉。

皓皓加入电台，除了值早班，他将加入录制明年的新年歌曲，同时也会随96.3 好FM DJ上游轮和听众共欢乐。