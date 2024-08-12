43岁曹政奭动用人脉当新人歌手

（首尔讯）入行当了20年演员，43岁曹政奭（Cho Jung-seok）将以新人歌手身份出道，并动用人脉找来大咖护航，当中包括歌手老婆Gummy、孔晓振（Gong Hyo-jin）、郑敬淏（Jung Kyung-ho）和金大明（Kim Dae-myung）。

曹政奭有丰富的音乐剧演出经验，在人气韩剧《机智医生生活》中也曾献声，歌唱实力有目共睹。一直梦想成为创作歌手的他，将通过Netflix的崭新综艺节目《新人歌手曹政奭》（A-List to Playlist）达成愿望，以新人歌手身份出道。

韩国嘻哈乐团Dynamic Duo的Gaeko（左一）和Choiza（右一）及Gummy（左二）是曹政奭（右二）的音乐制作团队。（Netflix提供）

曹政奭的老婆Gummy有“原声带女王”之称，曾演唱《太阳的后裔》《云画的月光》《浪漫医声金师傅3》等原声带，这次特地为老公助阵。此外，曹政奭的音乐制作团队还请来出道20年的韩国嘻哈组合Dynamic Duo，以及曾为IU、Super Junior和SHINee写歌的作词家金伊娜。

新歌MV的阵容也超强大，导演是与曹政奭合作《机智医生生活》的郑敬淏，主演是同剧的金大明，以及和曹政奭合作《嫉妒的化身》的孔晓振。

孔晓振（左图上）和金大明（左图下）和郑敬淏（右图）为曹政奭跨刀拍摄MV。（取自Netflix Korea X）

《新人歌手曹政奭》由曾参与韩综《新西游记》和《花样青春》的梁正宇监制，节目8月30日上线。此外，曹政奭主演的韩国电影《变身机长》（Pilot）也将于8月15日在新加坡公映。