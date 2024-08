市井豪门

Hub都会台(星和Ch825) 傍晚6.00

主演:雷洪、潘丽丽、陈仙梅、倪齐民、王瞳、张书伟。一条街隔开两个世界,一边是努力生活,有苦也有笑的市场人生,一边是勾心斗角,有钱却战战兢兢的豪门日子。剧集讲述市井小民与豪门大户之间的差异,探讨两者价值观之间的落差。

Are You Sure?!

Disney+ 已上线

朴智旻(右)和田柾国一起拍摄旅游节目。(Disney+提供)

BTS防弹少年团两位成员朴智旻(Jimin)和田柾国(Jung Kook)入伍前拍摄的旅游日记节目。两兄弟到了日本札幌、韩国济洲岛和美国纽约,旅途中展现搞怪又有爱的Bromance互动,也少不了两人上山下海和在雪地玩乐的唯美画面。

全美蓝带大厨争霸赛 Blue Ribbon Baking Championship

Netflix 已上线

来自美国各州的10位获奖糕点大师齐聚一堂,参加迄今为止规模最大的蓝带烘焙赛,并有机会赢得10万美元(13万新元)奖金。

星期二特写 : 忆当年 一代歌星

8频道 晚上8.30

1938年出生的秦淮,有抒情歌圣、义播歌王称号,演唱风格巧妙融合艺术与流行歌曲。1964年登台正式出道,进而发行《再吻我一次》《白云》等唱片,奠定歌坛地位。1969年前往香港长驻发展,是少数立足海外的本地艺人。建国初期,秦淮也热衷为民间组织和政府机构筹款义唱。淡出歌坛后,他致力文学创作与绘画,出版十多本诗歌散文著作。

养生出大招

8频道 晚上10.30

怎么护心?中医食疗以大蒜、生姜、黑木耳和丹参养护心血管,气功师傅模仿稻草人站立,双臂伸展,加上一些小撇步,教你打通气血流动,强化心肺功能。节目组深入民间找到一位马来西亚第一代本土中医师,从这位96岁的老中医口中得知,原来肉桂是护心大招。厨师分享如何真空低温煮三文鱼,同时带来珍贵的藏红花,配合番茄、山楂、红糖调成护心酱料。

我们的婚姻

Eazie TV·浙江国际 傍晚6.40

主演:白百何、佟大为、蒋欣、高叶、王骁。都市情感剧,讲述名牌学府毕业,热爱摇滚的全职妈妈沈彗星,将孩子抚养到学龄年纪后重返职场,却因此与丈夫盛江川产生分歧。两人后来逐渐找回对彼此的爱恋,重新审视婚姻的意义。

迷案寻凶

Eazie TV·中国电影频道 晚上9.35

主演:卢冠东、翟璘、宋宗轩。生活中某些失意者、变态们通过互联网聚集在一起,导致某市频繁发生女性被绑架杀害。公安刑警方伟强等人通过心理学家对犯罪分子子的心理画像,试图抓获凶手。