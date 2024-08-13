市井豪门

Hub都会台（星和Ch825） 傍晚6.00

主演：雷洪、潘丽丽、陈仙梅、倪齐民、王瞳、张书伟。一条街隔开两个世界，一边是努力生活，有苦也有笑的市场人生，一边是勾心斗角，有钱却战战兢兢的豪门日子。剧集讲述市井小民与豪门大户之间的差异，探讨两者价值观之间的落差。

Are You Sure?!

Disney+ 已上线

朴智旻（右）和田柾国一起拍摄旅游节目。（Disney+提供）

BTS防弹少年团两位成员朴智旻（Jimin）和田柾国（Jung Kook）入伍前拍摄的旅游日记节目。两兄弟到了日本札幌、韩国济洲岛和美国纽约，旅途中展现搞怪又有爱的Bromance互动，也少不了两人上山下海和在雪地玩乐的唯美画面。

全美蓝带大厨争霸赛 Blue Ribbon Baking Championship

Netflix 已上线

来自美国各州的10位获奖糕点大师齐聚一堂，参加迄今为止规模最大的蓝带烘焙赛，并有机会赢得10万美元（13万新元）奖金。

星期二特写 : 忆当年 一代歌星

8频道 晚上8.30

1938年出生的秦淮，有抒情歌圣、义播歌王称号，演唱风格巧妙融合艺术与流行歌曲。1964年登台正式出道，进而发行《再吻我一次》《白云》等唱片，奠定歌坛地位。1969年前往香港长驻发展，是少数立足海外的本地艺人。建国初期，秦淮也热衷为民间组织和政府机构筹款义唱。淡出歌坛后，他致力文学创作与绘画，出版十多本诗歌散文著作。

养生出大招

8频道 晚上10.30

怎么护心？中医食疗以大蒜、生姜、黑木耳和丹参养护心血管，气功师傅模仿稻草人站立，双臂伸展，加上一些小撇步，教你打通气血流动，强化心肺功能。节目组深入民间找到一位马来西亚第一代本土中医师，从这位96岁的老中医口中得知，原来肉桂是护心大招。厨师分享如何真空低温煮三文鱼，同时带来珍贵的藏红花，配合番茄、山楂、红糖调成护心酱料。

我们的婚姻

Eazie TV·浙江国际 傍晚6.40

主演：白百何、佟大为、蒋欣、高叶、王骁。都市情感剧，讲述名牌学府毕业，热爱摇滚的全职妈妈沈彗星，将孩子抚养到学龄年纪后重返职场，却因此与丈夫盛江川产生分歧。两人后来逐渐找回对彼此的爱恋，重新审视婚姻的意义。

迷案寻凶

Eazie TV·中国电影频道 晚上9.35

主演：卢冠东、翟璘、宋宗轩。生活中某些失意者、变态们通过互联网聚集在一起，导致某市频繁发生女性被绑架杀害。公安刑警方伟强等人通过心理学家对犯罪分子子的心理画像，试图抓获凶手。